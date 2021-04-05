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Котова: Техника с челябинских строек должна выезжать с чистыми колесами

Глава Челябинска Наталья Котова, продолжая тему чистого города, заявила, что техника со строек, коих в этом году ожидается большое количество, должна выезжать с чистыми колесами.

Поручение организовать данную работу с застройщиками мэр дала сегодня, пятого апреля, на аппаратном совещании в городской администрации своему заместителю по вопросам строительства Владимира Шамне.

«Согласно плану по вводу многоквартирных домов, в Челябинске будет возводиться около 620-ти тысяч квадратных метров жилья. Плюс индивидуальное жилищное строительство, социальные, коммерческие объекты, на которые были получены разрешения. Подрядчики должны обеспечить мытье колес и самой техники, чтобы по городу ездили чистые машины. Поставьте выполнение данной задачи застройщиками на личный контроль, доведите ее до сведения каждого руководителя. Если нужно – сделайте это в письменном виде, за моей подписью», - подчеркнула Наталья Котова.

Владимир Шамне доложил, что такая работа в столице Южного Урала уже организована.

«Мы будем усиливать ее еще больше», - пообещал чиновник.