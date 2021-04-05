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05.04.2021 15:28
Бюджет большой? Котова решила победить грязь логотипом и плакатами

Глава Челябинска Наталья Котова придумала, как приучать жителей к чистоте.

Своими идеями на этот счет мэр, вдохновленная итогами рейтинга качества городской среды от минстроя РФ, где Челябинск разделил третье место (среди «миллионников») с Самарой, поделилась на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, пятого апреля.

Подчеркнув, что столица Южного Урала должна быть не только комфортной, но и чистой, Наталья Котова озвучила поручение для главного архитектора Челябинска.

«Пусть Павел Крутолапов разработает дизайн логотипа «Челябинск – чистый город», и затем мы изготовим – с помощью управления рекламы – такие плакаты-баннеры и разместим их по городу, в том числе на остановочных комплексах, чтобы каждый житель помнил о том, что все мы хотим жить в чистоте. Чтобы, перед тем как бросить бумажку или окурок мимо урны, человек подумал несколько раз», - отметила Наталья Котова.

По мнению мэра, также нужно разместить логотипы с напоминанием о том, что Челябинск – чистый город, и на мусоровозах, и на пылесосах, с помощью которых подрядчики убирают пыль с улиц мегаполиса.

Кроме того, градоначальница напомнила, что в Челябинске скоро начнется период субботников, когда порядок в городе будут наводить всем миром (осталось дождаться полного схода снега), и подчеркнула важность сохранения чистоты, которая воцарится в областном центре после масштабной уборки.

«В Челябинске в текущем году продолжатся и благоустроительные работы. Естественно, это будет сопряжено с некоторым дискомфортом на отдельных территориях. Но это жизнь, мы все равно будем благоустраивать город – в общей сложности около сорока территорий (вместе с внебюджетными средствами)», - сказала Наталья Котова.

Автор: Евгения Александрова
Наталья Котова
Челябинск
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Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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05.04.2021 09:16

В Челябинске отключили светофоры на перекрестках
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04.04.2021 21:03

Владимир Гусак: Там, где живут казаки, уклонистов нет
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04.04.2021 19:11

В Челябинской области не переводятся желающие заменить армейскую службу на альтернативную
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04.04.2021 14:56

Прогулка по проспекту Ленина: несовершенства главной улицы Челябинска
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04.04.2021 11:30

В Челябинской области выявлено еще 123 случая коронавируса
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03.04.2021 21:35

В Челябинске из горящего общежития эвакуировались 108 человек
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03.04.2021 18:21

Санавиация экстренно доставила из Оренбурга в Челябинск молодого пациента
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03.04.2021 17:07

В Челябинске прогнозируют НМУ

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03.04.2021 16:34

Челябинское СК проверит отказ в возбуждении дела о суициде директора школы Златоуста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 12:46

В центре Челябинске на три недели закроют движение транспорта

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 12:42

В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли девять человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 11:07

В Троицке пожарный спас мужчину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 22:37

2021 год оказался для Челябинской области богат на двойняшек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 21:39

В Челябинске начинаются работы по программе БКАД на Университетской набережной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 18:06

В Магнитогорске создают робота-узиста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 17:57

Управление архитектуры Челябинска придумало, как сделать площадки для выгула собак более комфортными
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 17:28

Пианист Арсений Рыков выпустил дебютный авторский альбом «Забытая мелодия»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 17:28

В Челябинске мужчина устроил стрельбу на парковке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:54

Анонсы событий и мероприятий на 3-5 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:26

«Урал-пресс-информ» и Молодежный театр дарят билеты на «Тартюф»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:15

Челябинск спасают от «наводнения»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:07

Проект ЮУрГУ по поиску лекарства от COVID получил грант БРИКС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:03

В выходные в Челябинской области ясно и тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 15:15

В Челябинской области проведут ревизию отремонтированных дорог, жители уже дают советы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 15:13

Виновных в складировании снега на территории челябинского бора поймают в апреле?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 15:11

Через ВТБ Мои Инвестиции теперь можно участвовать в размещении высокодоходных облигаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 14:32

В Златоусте задержали мужчину, совершившего изнасилование и убийство 23 года назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 14:19

«Время первых» в Челябинске настанет с участием космонавта Михаила Корниенко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 14:05

Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:37

На Таганае проснулись муравьи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:35

В «Лебедином озере» на челябинской сцене будет блистать японская Одетта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:31

В Челябинской области ветерана труда заселили в аварийный дом. СК возбудил дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:09

Газета ЧЦЗ «Заводские будни» - победитель областного конкурса на призы СПП в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:07

В Челябинской области появилась своя волонтерская рота

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:05

«Все включено»: ГУФСИН приглашает на бесплатное обучение в ведомственные вузы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:03

В Челябинской области ко Дню Победы появятся еще пять мемориалов «Вечный огонь»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 12:20

Цены на авиабилеты в России выросли на 20%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 12:03

В России вторичка подорожала на 8%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:53

Сотрудница СНТ из Кыштыма попалась на хищении более миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:53

ММК представил в столице свои промышленные экскурсии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:37

Бастрыкин поручил проверить следователей СК Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:34

В Челябинске Тотальный диктант возвращается в офлайн
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:33

В Челябинской области за сутки выявлено 128 новых инфицированных ковидом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:11

В Челябинской области расширяется география и число пунктов вакцинации в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:07

Челябинцам пришлась по душе архитектурно-художественная подсветка памятника Курчатову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:05

В Миассе будут судить бизнесмена, организовавшего незаконную добычу грунта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:05

В Челябинской области с начала года бешенство выявлено у десяти кошек и собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:53

Выставка «АгроПродЭкспо» открылась в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:49

Говорили быстро и называли по имени: жительница Магнитогорска стала жертвой аферистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:47

Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:44

Роскомнадзор предупредил Instagram
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:43

Робот ММК «нанят» компанией «Мицубиси Корпорейшн (РУС)»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:16

Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:10

В Челябинской области на вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:03

КСП проведет ревизию в администрации Карабаша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 22:35

Власти Златоуста успокоили садоводов: до СНТ их будут возить автобусы – в ежедневном режиме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 21:54

В Челябинске закрывается движение по проспекту Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 21:46

ММК объявил о запуске корпоративного маркетплейса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 21:22

Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 20:59

Новые назначения в правительстве Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 18:30

Анонсы событий и мероприятий на второе апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 17:29

УФАС проверит нацпарк «Таганай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 17:02

Для заключенных челябинской колонии провели мастер-класс по актерскому мастерству
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:52

Андрей Максуров: Мы не имеем право рисковать здоровьем наших новобранцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:50

Экс-замминистра строительства выпустили из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:40

В Челябинске школьник повредил спину на психологическом тренинге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:39

С первого апреля изменены правила назначения и размеры пособий на детей от трех до семи лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:20

В пятницу в Челябинской области пасмурно и ветрено

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:13

В Челябинске на фестивале Дениса Мацуева выступят Хибла Герзмава и Юлиан Рахлин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:06

Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:03

Процент годных к военной службе южноуральцев - один из самых высоких в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:02

ЗСО Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об ответственном отношении к животным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:19

В Челябинской области охотиться на птиц будут по новым правилам, а ученые против
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:10

В Челябинске трамваи не будут ходить по Российской две недели, пассажирам поможет челнок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:06

Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:03

В Магнитогорске наградили за заслуги перед городом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:02

В Магнитогорске оценили идеи горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:01

УФАС снова отменило итоги аукциона на строительство участка метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:20

Работы по реконструкции участка М-5 в Челябинской области будут ускорены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:18

Южноуральцы отличились на чемпионате России по ски-кроссу.
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:11

Акции «Бессмертный полк онлайн» нужны волонтеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:56

Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:54

В Челябинске работникам агрокомплекса «Чурилово» выплатили 15 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:52

В суд передано уголовное дело в отношении директора спортшколы Челябинска, который сдавал спортзал в аренду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:26

В Еманжелинском районе перевозчик оставил жителей поселка без транспортного сообщения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:10

Качество челябинского индия подтверждено экспертами Франции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:50

В Челябинской области к работе приступили студенческие инспекторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:13

Текслер обратился за поддержкой к сенаторам по обновлению общественного транспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:01

Южноуральцы рассказали о том, как разыгрывают коллег первого апреля
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01.04.2021 11:30

Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев
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01.04.2021 11:19

Первого апреля челябинские клоуны никого не оставят с носом
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01.04.2021 11:04

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который дал взятку сотруднику ГИБДД
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01.04.2021 10:55

Суд обязал привести в порядок разрушенные здания в челябинском бору
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01.04.2021 10:53

Почти три тысячи заявлений подано за час с небольшим от родителей будущих первоклассников
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01.04.2021 10:51

«Уральская молния» приглашает челябинцев на ночной сеанс массового катания
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01.04.2021 10:49

В Челябинске взорвалась машина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:44

В Челябинской области ревнивый супруг зарезал многодетную мать
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:23

Мякуш обратился к Совфеду за поддержкой в установлении границ Челябинского бора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:20

В Челябинске из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:05

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:02

С первого апреля проиндексируют пенсии по гособеспечению
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 09:49

Владимир Корнев: В Челябинске будет разработана программа по обеспечению инвалидов доступным жильем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 08:32

Просевшую Университетскую набережную в Челябинске до сих пор не восстановили
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 23:38

Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 22:32

Челябинская область заявила о нехватке 320 миллионов на выплаты отпускных медикам и просит помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 20:10

Анонсы событий и мероприятий на первое апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 19:01

Солдата, получившего ожоги глаз в ЧВВАКУШе, перевели в другую часть
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 18:26

Матвиенко: Челябинцы жалуются на засилие маршруточной мафии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:44

Штурмовики Су-25СМ прибыли в Челябинскую область на конкурс «Авиадартс-2021»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:43

Вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Станет легче или труднее?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:13

Силовики наведались на мусорный полигон «Южный»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:11

Челябинские ученые опасаются, что новые правила охоты «превратят» медведей Южного Урала в шатунов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:56

В Челябинске спецтехника разрушила гранитный парапет возле музея
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:49

Сотрудник МЧС Миасса предотвратил ЧП по дороге на службу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:17

Матвиенко раскритиковала Челябинскую область за рост естественной убыли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:15

Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 15:41

Валентина Матвиенко предложила Челябинской области поделиться экологическим опытом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 15:11

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:52

В Челябинской области на Дарью Грязную обещают снег с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:51

Текслер обсудил с Матвиенко развитие Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:41

Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:31

В Копейске неизвестный «заминировал» школу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:28

Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:21

Из-за covid-19 в России поставили под сомнение обязательность ЕГЭ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:09

В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:05

В России резко выросли закупочные цены на бензин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:45

Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:41

Челябинцы могут приобрести абонементы в филармонию со скидкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:32

Инновационный потенциал ММК получил высокую оценку экспертов и жюри «Архимеда»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:23

Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:14

Челябинский Моисей мечтает попасть в сборную по страусиному футболу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:02

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство дома-интерната для пожилых

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:41

Прокуратура настаивает о заключении под стражу виновника смертельной аварии в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:39

ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:01

Власти Златоуста продолжают укреплять спортивно-культурный блок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:45

Спасателя из Златоуста наградил Владимир Путин

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:30

«Зигальга» объявила фотоконкурс на лучший снимок хребта и его окрестностей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:27

За сутки в Челябинской области подтверждено 130 случаев ковида, в том числе у одного школьника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:08

В Челябинске на уборку дорог вывели машины-пылесосы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:58

Вакцину от ВПЧ предлагается включить в национальный календарь прививок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:54

Челябинские дорожники отремонтировали дорогу, сделав насыпь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:50

Суд снизил срок полицейскому, получавшему взятки от похоронщиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:24

Текслер расскажет Путину о финансах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:19

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:11

В Челябинской области пройдет форум глав регионов стран-участниц ШОС
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 21:59

На этой неделе «Гастропарк» станет в два раза больше!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 31 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 17:02

Молодые семьи Челябинска получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:54

Фотовыставка о Челябинской области может задержаться в Москве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:51

Владимир Ошеров: Муза может прийти ночью

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:43

Бариста, курьер, продавец: кем хотят работать российские студенты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:43

Южноуральцы снова спонсируют аферистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:42

В Челябинске первого апреля стартует приемная кампания в первый класс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:11

В Челябинске пройдет юбилейный Кубок губернатора по танцевальному спорту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:07

Прогноз по росту розничного рынка в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:05

В Челябинске задержан сотрудник банка, который «слил» базу данных клиентов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:58

О последствиях изменения ключевой ставки Банка России узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:58

ВТБ планирует выдать один триллион рублей ипотеки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:57

В Карабаше объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:52

В среду в Челябинской области ясно

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:25

В Челябинской области завершился финал Кубка России по сноуборду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:21

ВТБ Лизинг в 2020 году стал лидером рынка по полученным от клиентов платежам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:20

Депутаты положительно оценили работу Котовой на посту главы Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:17

На строительство бассейна ЧелГУ выделят федеральные средства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:32

В Челябинске появились первые «георгиевские добровольцы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:21

Гинцбург рассказал, когда после прививки сформируется иммунитет к ковиду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:10

Челябинец предложил полицейскому 200 тысяч за молчание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:06

Всё проходит…
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:52

Илья Мительман устроил Наталье Котовой «допрос с пристрастием», Шмидт извинился за коллегу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:45

ВТБ предлагает унифицировать льготные программы по ипотеке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:42

Особенности страхования банковских депозитов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:42

Южноуральца приговорили к 11 годам за расстрел знакомого
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:29

Главе Советского района Челябинска внесли представление за свалку мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:26

В Коркино с предприятия взыскали 300 тысяч рублей за переломы у рабочего
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:13

Врачи ЧОДКБ поддерживают строительство нового корпуса в бору, но не все этому верят
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:42

Евгений Воскресенский привезет в Челябинск моноспектакль «Гоголь против Гоголя»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:24

Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ оценки рисков промышленных аварий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:05

Челябинский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по зрению
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:37

По факту смертельного ДТП в Челябинске возбуждено уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:29

За сутки в Челябинской области выявлен 131 новый инфицированный ковидом, выздоровело 170
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:19

Представитель администрации Чебаркульского района прокомментировала жалобы селян
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:10

В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:46

Спасатели помешали жителю Миасса отправиться в пьяный «полет» из окна
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:38

В нацпарке «Зигальга» летающий объект проследил за бегущим молодым волком
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:32

В Челябинске пьяный мужчина пытался спрыгнуть с четвертого этажа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:27

В Златоусте «больше не будет Васи»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:07

Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:26

В мэрии Челябинска рассказали о судьбе дома на Худякова, где обрушилась стена

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:17

Секрет успеха строительной компании «Мечтаево»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:04

В Челябинск прибыла капсула космического корабля

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 18:11

Челябинцы попадут в противоречивое время – Средневековье

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:56

Сотни дорожных знаков Челябинска отмывают от пыли и грязи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:53

Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:36

Житель Челябинска закрыл собой жену, которую пытался зарезать гость
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:23

И карантин не помеха: больничные клоуны провели «обход» в детской больнице Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:13

Анонсы событий и мероприятий на 30 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:10

ВТБ намерен привлечь более восьми миллионов клиентов в рамках открытой экосистемы