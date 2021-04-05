Бюджет большой? Котова решила победить грязь логотипом и плакатами

Глава Челябинска Наталья Котова придумала, как приучать жителей к чистоте.

Своими идеями на этот счет мэр, вдохновленная итогами рейтинга качества городской среды от минстроя РФ, где Челябинск разделил третье место (среди «миллионников») с Самарой, поделилась на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, пятого апреля.

Подчеркнув, что столица Южного Урала должна быть не только комфортной, но и чистой, Наталья Котова озвучила поручение для главного архитектора Челябинска.

«Пусть Павел Крутолапов разработает дизайн логотипа «Челябинск – чистый город», и затем мы изготовим – с помощью управления рекламы – такие плакаты-баннеры и разместим их по городу, в том числе на остановочных комплексах, чтобы каждый житель помнил о том, что все мы хотим жить в чистоте. Чтобы, перед тем как бросить бумажку или окурок мимо урны, человек подумал несколько раз», - отметила Наталья Котова.

По мнению мэра, также нужно разместить логотипы с напоминанием о том, что Челябинск – чистый город, и на мусоровозах, и на пылесосах, с помощью которых подрядчики убирают пыль с улиц мегаполиса.

Кроме того, градоначальница напомнила, что в Челябинске скоро начнется период субботников, когда порядок в городе будут наводить всем миром (осталось дождаться полного схода снега), и подчеркнула важность сохранения чистоты, которая воцарится в областном центре после масштабной уборки.