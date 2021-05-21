Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев

В Челябинской области за весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 770 жителей. Из них одна тысяча 563 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 207 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее также семь человек). Причиной смерти пятерых человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии лабораторно подтверждено 62 тысячи 158 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 89 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 90).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 95 человек (днем ранее – 97). С начала пандемии 56 тысяч 624 инфицированных сумели справиться с болезнью.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 722 жителя с подтвержденной, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 735 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.