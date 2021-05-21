21.05.2021
Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
21.05.2021
В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры
21.05.2021
В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
21.05.2021
Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
21.05.2021
В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
21.05.2021
Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
21.05.2021
В сад, в ТРК и на прогулку – за прививкой
20.05.2021
В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
20.05.2021
Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
20.05.2021
Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021