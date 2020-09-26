Ковид ставит новый антирекорд в Челябинской области

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 81). Это новый антирекорд за последние месяцы. Число выздоровевших за сутки в шесть раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 26 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 412 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 15 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справилось с инфекцией 44 человека. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 674 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 467 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 122 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 345 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин и три женщины. У одной причиной смерти стала коронавирусная инфекция, у четверых – иные заболевания, а ковид стал сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 229 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 166). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.