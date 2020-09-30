Ковид ставит новый суточный антирекорд в Челябинской области

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 83). Это новый антирекорд по суточному приросту за последние несколько месяцев. Число выздоровевших за сутки в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 30 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 740 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 41 выздоровевший пациент с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией только семь человек. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 814 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 483 пациента с коронавирусной инфекцией, у 124 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 359 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин и женщина. У 64-летней женщины причиной смерти стала ковидная пневмония, у мужчин - иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Список пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона пополнился за сутки сразу на 41 человека. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 401 пациент с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 360). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Усть-Катаве, Южноуральске, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Нагайбакском, Саткинском, Сосновском и Чесменском районах.