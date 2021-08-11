КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ

Контрольно-счетная палата Челябинской области обнародовала данные анализа стоимости платных КТ-исследований легких в медицинских учреждениях региона.

В настоящее время данные услуги оказывают 19 государственных учреждений, а также девять частных клиник в семи городах Челябинской области.

Так, согласно данным КСП, в Челябинске провести исследования предлагают 11 государственных организаций и три частных организации. В Магнитогорске их восемь, в Миассе две государственные больницы и один частный медцентр. Еще по одной организации находятся в Златоусте, Копейске, Сатке и Троицке.

За одно исследование придется заплатить в среднем от 3,5 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от выбора организации и муниципального образования.

Самые низкие цены на КТ-исследование легких предлагают государственные учреждения: ГБ № 3 Миасса – 1 875 рублей, ООД № 2 Магнитогорска и ГБ № 2 Миасса - по 2 300 рублей за исследование.

В Челябинске недорогой прайс у следующих организаций: клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России – 2300 рублей, ГКБ № 9 – 2365 рублей, ОКБ № 3 – 2500 рублей, ЧОДКБ – 2600 рублей.

Среди «частников» ниже среднего ценник у центральной клинической медсанчасти Магнитогорска – 3600 рублей, а также у ММЦ «Миасский» и МРТ «Эксперт» из Челябинска – по 3700 рублей за исследование.

Томография органов грудной клетки оказывается в том числе с контрастным усилением. За него придется заплатить вдвое дороже.

Недорого обойдутся такие исследования в ГКБ № 9 – 3905 рублей, ГБ № 1 имени Дробышева Магнитогорска – 4800 рублей, ЧОДКБ – 4955 рублей.