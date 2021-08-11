11.08.2021
В Челябинске четырехлетний ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа
11.08.2021
Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц
11.08.2021
Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима
11.08.2021
Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях
11.08.2021
КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ
11.08.2021
В челябинском сквере подрастают лабиринты из живой изгороди
КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021