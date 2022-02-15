МЛЦ: В каких случаях нужна компьютерная томография?

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 процедура компьютерной томографии лёгких приобрела огромное значение при постановке диагноза. Пока врачи и больной ждут результатов лабораторных исследований, КТ покажет уже все имеющиеся изменения в лёгких. А значит, можно будет быстро назначить соответствующее лечение и спасти пациента.

Однако, томография показана не только при подозрении на коронавирус. В каких случаях и кого направляют на КТ лёгких, рассказал врач-рентгенолог Медицинского лучевого центра (МЛЦ) Обласов Артем Анатольевич.

- Артем Анатольевич, в каких случаях доктор может направить на компьютерную томографию?

- Врач направляет на КТ органов грудной клетки, куда, в частности, входят и лёгкие, при следующих показаниях:

- нарушение функции дыхания,

- сердечной деятельности,

- подозрение на опухолевый процесс,

- туберкулёз,

- кровохарканье,

- дыхательная недостаточность.

Задача грамотного врача-рентгенолога - разобраться в причинах возникновения тревожных симптомов и поставить верный диагноз. От его вердикта и будет зависеть последующее лечение пациента.

- Что показывает КТ лёгких при пневмонии?

- Картины могут быть разные. Ведь видов пневмонии, также как их причин, - множество. Если говорить научным языком, пневмония - это инфильтрация лёгочной ткани. Выделяют три типа инфильтрации: альвеолярная, интерстициальная и смешанная. Альвеолярная инфильтрация – заполнение альвеол (основной дыхательной единицы легкого) жидкостью; интерстициальная - отёк стенок «скелета» лёгкого по типу «матового стекла» и «булыжной мостовой» (перегородки). Картина соответствующая.

- Требует ли процедура КТ особой подготовки?

- Нет, никакой особой подготовки эта процедура от пациента не требует.

- Может ли это обследование навредить пациенту? Всё-таки присутствует рентгеновское излучение.

- Весь вопрос в соотношении вреда и пользы. Сегодня нет других способов, кроме КТ, для диагностики состояний лёгочной ткани. Все остальные методы ещё опаснее. Незначительный вред в виде лучевой нагрузки, на мой взгляд, вполне компенсируется получением исчерпывающей информации, которая позволит назначить качественное и своевременное лечение, а значит, победить болезнь. И КТ больше делать не будет нужно.

- И, тем не менее, как часто можно делать КТ лёгких без вреда для здоровья?

- Один раз в неделю вполне безопасно для пациента проводить эту процедуру при необходимости. Но это, конечно, решает ваш лечащий врач.

- Иногда врачи назначают КТ лёгких с контрастным усилением. В каких

случаях это происходит?

- Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием назначается в первую очередь для выявления и верификации тромбоэмболии лёгочной артерии и её ветвей. Во вторую очередь - для установления злокачественности опухолевого процесса в лёгком или средостении.

Компьютерная томография, как я уже говорил, весьма информативное средство диагностики.

- На каком оборудовании делают КТ лёгких в «МЛЦ»?

- В «МЛЦ» (по адресу ул. Чайковского, 181) обследование проходит на новом кт-аппарате экспертного класса 128 срезов. Вы можете пройти компьютерную томографию легких без очередей и в день обращения.

- В чем преимущества диагностики в «МЛЦ»?

- КТ-диагностика на 128 срезовом компьютерном томографе является «золотым стандартом» в компьютерной томографии.

Преимущества:

- В центре проводят все виды КТ-исследований.

- Результаты в тот же день готовят профессиональные и опытные врачи

на основании изображений экспертного класса,

- Высокая скорость обследования (от 1,5 минут благодаря 128 срезовому

сканированию),

- Безопасность (лучевая нагрузка в четыре раза ниже обычного*),

- Подходит пациентам с большим весом (до 205 кг).

- Имеются ли противопоказания к проведению компьютерной томографии лёгких?

- Противопоказаний к проведению КТ практически нет. Но если вам необходимо введение контраста, то противопоказанием может быть непереносимость контраста - аллергия к йодсодержащим препаратам.

Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»

г. Челябинск, ул. Чайковского, 181

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