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КСП Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Регоператора

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Фонда «Регионального оператора капитального ремонта общего домового имущества в многоквартирных домах» (МКД), а также неэффективные расходы организации. В то же время в ходе проверки не было установлено нецелевого использования бюджетных средств.

Информация по результатам проверки была представлена губернатору Алексею Текслеру, по поручению которого и проводилась проверка.

Как сообщает КСП, руководство фонда имеет неограниченно широкие полномочия по распоряжению внебюджетными средствами, так как в организации не согласованы с учредителем (региональным минстроем) существующие нормы Положения о расходовании данных средств.

В фонде растет дебиторская задолженность собственников по взносам на капремонт, в том числе в сравнении с другими регионами УрФО.

В фонде регулярно не выполняются показатели производственного плана, утвержденные учредителем. При этом не проводится работа по привлечению новых подрядных организаций, что негативно влияет на выполнение плановых показателей по капитальному ремонту и его качество. Выявлена отрицательная динамика как по количеству исковых заявлений, так и по объему взысканных средств.

В фонде использовали одни и те же отчетные показатели при выплате разных премий сотрудникам. При этом ни фонд, ни его учредитель не осуществляли внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Регоператора.

Фонд согласился со всеми высказанными КСП замечаниями результатам контрольного мероприятия, не представив разногласий.

Генеральному директору Фонда направлено Представление для устранения выявленных нарушений.

Алексей Текслер дал ряд поручений по результатам проверки Контрольно-счётной палатой региона Фонда «Регионального оператора капитального ремонта общего домового имущества в многоквартирных домах Челябинской области», сообщает пресс-служба главы региона.

Курирующему заместителю губернатора Сергею Шалю поручено: обеспечить устранение выявленных нарушений; усилить контроль текущей деятельности Фонда.

Первому заместителю губернатора Виктору Мамину предстоит рассмотреть вопрос эффективности управления Регоператора и представить предложения по изменению устава и полномочий органов управления Фонда.

Кроме того, Мамину поручено обеспечить связь оценки деятельности курирующего органа исполнительной власти с оценкой анализа качества утверждаемого производственного плана Регоператора и контролем его исполнения.

Кроме того, отчет аудитора направлен в Законодательное Собрание и Прокуратуру Челябинской области.