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Общество
12.03.2021 10:06
КСП Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Регоператора

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Фонда «Регионального оператора капитального ремонта общего домового имущества в многоквартирных домах» (МКД), а также неэффективные расходы организации. В то же время в ходе проверки не было установлено нецелевого использования бюджетных средств.

Информация по результатам проверки была представлена губернатору Алексею Текслеру, по поручению которого и проводилась проверка.

Как сообщает КСП, руководство фонда имеет неограниченно широкие полномочия по распоряжению внебюджетными средствами, так как в организации не согласованы с учредителем (региональным минстроем) существующие нормы Положения о расходовании данных средств.

В фонде растет дебиторская задолженность собственников по взносам на капремонт, в том числе в сравнении с другими регионами УрФО.

В фонде регулярно не выполняются показатели производственного плана, утвержденные учредителем. При этом не проводится работа по привлечению новых подрядных организаций, что негативно влияет на выполнение плановых показателей по капитальному ремонту и его качество. Выявлена отрицательная динамика как по количеству исковых заявлений, так и по объему взысканных средств.

В фонде использовали одни и те же отчетные показатели при выплате разных премий сотрудникам. При этом ни фонд, ни его учредитель не осуществляли внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Регоператора.

Фонд согласился со всеми высказанными КСП замечаниями результатам контрольного мероприятия, не представив разногласий.

Генеральному директору Фонда направлено Представление для устранения выявленных нарушений.

Алексей Текслер дал ряд поручений по результатам проверки Контрольно-счётной палатой региона Фонда «Регионального оператора капитального ремонта общего домового имущества в многоквартирных домах Челябинской области», сообщает пресс-служба главы региона.

Курирующему заместителю губернатора Сергею Шалю поручено: обеспечить устранение выявленных нарушений; усилить контроль текущей деятельности Фонда.

Первому заместителю губернатора Виктору Мамину предстоит рассмотреть вопрос эффективности управления Регоператора и представить предложения по изменению устава и полномочий органов управления Фонда.

Кроме того, Мамину поручено обеспечить связь оценки деятельности курирующего органа исполнительной власти с оценкой анализа качества утверждаемого производственного плана Регоператора и контролем его исполнения.

Кроме того, отчет аудитора направлен в Законодательное Собрание и Прокуратуру Челябинской области.

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области
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11.03.2021 09:32
Челябинцы «подарили» мошенникам еще почти два миллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:27
Заведующая школьной столовой Фершампенуаза обогатилась за счет родителей учеников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:23
Челябинцам предлагают придумать клички будущим четвероногим полицейским
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:21
В Челябинской области под сокращение могут попасть более 1,6 тысячи работников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:56
Названы сроки и объемы инвестиций в строительство детского хирургического корпуса в бору Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:44
Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:19
Южноуралец пытался уничтожить материалы уголовного дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:12
СК: задержанный глава получил взятку от осужденного
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:11
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:51
В четверг в Челябинской области снег и порывистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:41
В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по трассе М-5
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:31
Полицейские Челябинска ищут новых жертв уличного грабителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:21
В Челябинске впервые на масленичной неделе сформируют «Корзину доброты»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:03
В Усть-Катаве спасатели предотвратили сход снежной лавины на дома жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:01
Военнослужащие из Чебаркуля осуждены за воровство сухих пайков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:26
Челябинцы предпочитают голубой: единая социальная карта меняет облик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:23
Минздрав Челябинской области опровергает информацию о завышении стоимости закупки медоборудования
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:03
ФСБ задержала главу Куяшского поселения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:01
В Челябинске дети и подростки построят из Lego пространство для игр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:41
В Казани открыли мемориальную доску академику Виктору Макееву
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:22
Спасать коллектор копейского Кадровика прибыла «тяжелая артиллерия» из Екатеринбурга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:03
Юноши из Челябинска стали победителями первенства России по футболу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:01
В Карабаше на крыльце дома обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:53
Челябинский полицейский, получивший взятку от риелторов, останется под стражей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:51
Жительница Магнитогорска поставила на поток поставку сильнодействующих веществ из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:20
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter за противоправный контент
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:46
В Челябинске с апреля подорожает проезд еще в двух маршрутках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:21
ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:09
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:06
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:03
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:21
В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:12
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:58
ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:46
ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:37
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:31
В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:14
Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:10
Житель Октябрьского района избил охранника челябинской «Кубы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:05
Начальник отдела полиции по Каслинскому району стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:43
В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:36
В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:18
В среду - Тещины блины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:14
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 22:07
Веб-студия «Web-crazy» сделает сайты для НКО совершенно бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:22
Анонсы событий и мероприятий на 10 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:18
За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:04
Южноуралец убил жителя Воронежской области за громкую музыку в машине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:26
В Челябинской области дорожают продукты питания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:20
Депутаты пообещали помогать исполнителям контракта на отлов и содержание челябинских бездомышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:19
В Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:14
В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:07
Экс-чиновницу челябинского минздрава отпустили из-под домашнего ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:56
Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:15
В среду в Челябинской области снег и ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:05
В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:00
Прокуратура потребовала отменить решение об увеличении зарплаты мэру Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:38
В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:36
В Челябинске парень с девушкой выпрыгнули с пятого этажа жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:26
Кубок губернатора по кикбоксингу остался в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:24
В Магнитогорске выбрали четыре особые территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:15
Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:01
Спасатели откопали из-под снега 40-тонную фуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:00
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:38
Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:25
В Миасс начали прибывать участники этапа Кубка мира по фристайлу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:55
ФАС будет оспаривать решение Арбитражного суда, который оправдал экс-губернатора Дубровского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:50
Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:44
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:42
Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:04
Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:58
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:47
Челябинский кукольный театр переезжает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:42
В Челябинске выступит одаренный французский пианист Люка Дебарг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:37
На трассе под Верхним Уфалеем погибла автоледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:36
В Чурилово грузовой поезд сбил пьяного мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:34
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых случаев ковида за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:08
Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:56
В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:25
Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:05
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:47
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:39
Настала пора посылать «позыватков»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 00:41
В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 23:58
В женской колонии Челябинска появилась новая Мисс Весна
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:37
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:16
Во вторник в Челябинской области снег и метели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 18:56
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 5,2 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 22:27
Восьмого марта в Челябинской области снег, метели, порывистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 22:03
Южный Урал встретит первый весенний праздник с морозом, метелями и порывистым ветром
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 21:44
В Челябинске на Студенческом карьере произошел массовый замор рыбы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 19:56
В Нязепетровске снят режим ЧС, введенный из-за порыва на теплотрассе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 13:41
Огонь унес жизни двоих челябинцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 13:24
Два человека погибли в Башкортостане в ДТП с участием КамАЗов и автобуса, ехавшего из Златоуста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:47
В понедельник начинается масленичная неделя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:44
В Челябинской области за сутки выявлено 153 новых случая ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:35
Водоснабжение домов Ленинского района Челябинска восстановится седьмого марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 10:47
Андрей Барышев поздравил женщин с 8 Марта и вручил Благодарности Госдумы самым активным общественницам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 20:24
Южноуральцев предупреждают о слабой магнитной буре
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 19:51
В воскресенье в южных и восточных районах Челябинской области ожидаются снегопады и усиление ветра
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:36
Икону святого великомученика Георгия, побывавшую на перевале Дятлова, вручили командующему ЦВО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:06
Ленинский район Челябинска остался без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:01
В Челябинске мужчину приковали наручниками возле дверей ЗАГСа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:19
В Магнитогорске школьница погибла, выпав с балкона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:16
Под Кусой грузовик столкнулся с маневровым составом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:11
В Троицке у мусорных баков нашли завернутое в ковер тело мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:09
Депутат ЗСО Челябинской области два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:30
За время пандемии с ковидом справились почти 46 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:06
В Челябинске не прекращается работа по уборке снега и наледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 21:43
В Магнитогорске стрельба по подросткам в трамвае вылилась в уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 21:01
В Кизиле в условиях метели в ДТП погиб мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 20:54
Метель и снегопад добрались еще до одного муниципалитета Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 18:48
Южноуральцам настоятельно рекомендуют не ездить по дорогам в трех районах области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:45
Южноуральцев просят не ехать на юг без крайней необходимости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:26
Более пяти тысяч южноуральцев записались на прививку от ковида через Госуслуги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:03
Челябинская область лидирует по экспорту сельхозпродукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 6-8 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:13
В выходные в Челябинской области сырая и ветреная погода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:06
Специалисты ГРЦ Макеева награждены высокими ведомственными наградами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:05
Несовершеннолетних детей погибшего отца-одиночки в Златоусте усыновит старшая сестра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:36
В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:28
У православных Вселенская родительская суббота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:27
На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:53
В Челябинской области прокуратура лишила полномочий двоих депутатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:48
Браконьеры закинули в Увильды запрещенные законом сети и были задержаны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:33
В Челябинске пассажиров провожал в путь полицейский «цветочный» патруль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:24
Девятая весна «CHELоBEKA ТЕАТРА» растопила сердца критиков и зрителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:22
В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:15
В Челябинске для милых дам серьезных профессий споет «Хор Турецкого»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:55
8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:45
Дорожники не могут очистить Челябинск из-за брошенных вдоль дорог автомобилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:41
В Троицке грузовик задавил женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:59
«Железная леди» цинкового завода рассказала о работе на производстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:34
«Мы постоянно на работе»: полицейские поздравили дам с 8 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:29
СК начал проверку по факту гибели отца-одиночки из-за взрыва на заводе в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:07
Дело пьяного водителя BMW, насмерть сбившего челябинца, ушло в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:01
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 53 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:31
Текслер распорядился помочь семье погибшего отца-одиночки, воспитывавшего шестерых детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:29
Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции еще на две недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:00
В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец