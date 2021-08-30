КСП проверяет министерство общественной безопасности Челябинской области

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке министерства общественной безопасности региона. Кроме того, будет проверено и ОГКУ «Центр обработки вызовов Системы 112-Безопасный регион».

«В программе контрольного мероприятия: проверка реализации отдельных направлений регионального проекта “Безопасность дорожного движения в Челябинской области” национального проекта «Безопасные качественные дороги»», - отмечает телеграм-канал КСП.

Проверяющие намерены также оценить соблюдение законодательства при использовании бюджетных средств на развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2021 год (пункт 1.15).

Кроме того, аудиторы проверят целевое и эффективное использование имущества Челябинской области.

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.