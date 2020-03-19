Кто хочет в Дубай? Поем веселее и выигрываем поездку!

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила федеральную маркетинговую акцию «Большие Гастролли». Акция стартовала в преддверии выхода в прокат одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года - «Тролли. Мировой тур».

Мультфильм "Тролли. Мировой тур (Тролли 2)" - это весёлый анимационный мюзикл от именитой студии DreamWorks Animation, являющийся продолжением мультика Тролли 2016 года. Возрастной рейтинг картине присвоен 6+, так что такое кино подойдёт для просмотра даже с самыми маленькими детьми.

По сюжету главные герои узнают, какое многообразие музыкальных стилей существует в мире. Поп-тролли открывают для себя звучание классики, рэп-баттлы, уличный хип-хоп, рэйвы, масштабные опен-эйр фестивали. Вот только злобная королева Рокс мечтает всё это заглушить и уничтожить, чтобы в мире осталось лишь громкое звучание хард-рока. Так что теперь Цветану, Розочке и их друзьям предстоит вместе объединить всех троллей, чтобы противостоять силе рока различными направлениями музыки.

Именно поэтому в новой акции «Пятёрочки» можно не только собирать любимых персонажей, но и как сами тролли – петь свои любимые песни!

Как? Обо всем по порядку.

Итак, до 4 мая за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать карточку с 3D-эффектом с ярким меняющимся изображением героев фильма. Полная коллекция состоит из 24 подарочных карточек, хранить которые удобнее всего в специальном альбоме (приобретается отдельно). Карточками можно играть в настольную игру – она прилагается к альбому. Такой совместный досуг скрасит домашние посиделки и детей, и их родителей. За покупку товаров партнеров выдаются дополнительные карточки, т.е. полный набор можно собрать быстрее всех.

Но главной «фишкой» является, конечно же, мобильное приложение «Тролли. Караоке». Его можно скачать в AppStore и Google Play – совершенно бесплатно и, что приятно, оно без встроенных покупок. Отсканировав с его помощью полученную в магазине 3D-карточку, пользователь получает доступ к караоке-мелодиям самых известных европейских и русских хитов. В приложении можно петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять необычные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке-баттлы и даже получать призы за победу в них. Среди призов: запись своей песни в профессиональной студии звукозаписи, фирменная продукция с символикой Троллей и - главный приз - поездка для всей семьи в Дубай в парк развлечений Motiongate!

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте Trolls2.5ka.ru