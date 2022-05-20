Курчатовцев приглашают выбрать в родном районе объект благоустройства 2023 года

Жителей самого молодого района Челябинска – Курчатовского – приглашают к участию в онлайн-голосовании, которое проводится с 15-го апреля в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

До окончания голосования по выбору общественного пространства, которое курчатовцы хотели бы видеть благоустроенным в 2023-м году, осталось всего десять дней.

Напомним, в Курчатовском районе объектами благоустройства следующего года выбраны территория по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Ворошилова до улицы Молдавской (четная сторона) и прогулочная зона по проспекту Победы на участке от улицы Солнечной до улицы Молдавской (четная сторона).

Как рассказали в пресс-службе администрации Курчатовского района, в настоящее время свой выбор сделали свыше 12-ти тысяч курчатовцев.

Напомним, по 30-е мая включительно на платформе проекта и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14-ти лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.

В общей сложности жителям Челябинска представлено 17 общественных территорий – во всех семи районах мегаполиса. Важно, что выбрать участник голосования может только одно пространство.

Важно, что проголосовать можно не только онлайн, но и с помощью волонтеров. Волонтерские пункты работают в ТРК «Фокус» и «Фиеста» с 11-ти до 19-ти часов (в выходные дни). В будни помощь в голосовании оказывают добровольцы в МФЦ (проспект Победы, 396, стр. 1) с девяти до 17 часов.