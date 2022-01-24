Курчатовский район Челябинска готовится к летнему благоустройству

Курчатовский район Челябинска уже начал подготовку к летнему благоустройству, которое будет осуществляться по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказал сегодня, 24-го января, на аппаратном совещании в городской администрации глава Курчатовского района Сергей Антипов, проводится необходимая работа с подрядчиками, которым предстоит преображать общественные пространства и дворы.

По словам Сергея Антипова, активную работу районные власти проводят и по инициативным проектам местных жителей.

«Продолжаем заниматься текущим содержанием района. Работа организована администрацией по 11-ти муниципальным контрактам: уборка снега во внутриквартальных проездах и на тротуарах, на общественных пространствах и в скверах, уборка несанкционированных навалов мусора на внутриквартальных территориях, очистка урн», – отметил Сергей Васильевич, добавив, что в Курчатовском функционируют до 15-ти единиц техники и до двух десятков человек в составе бригад ручного труда.

Кроме того, в районе уже начато исполнение контракта на проведение противопаводковых мероприятий.

«За прошедшую неделю подрядчики вывезли 1825 кубометров снега. Уборка дворовых территорий осуществляется управляющими компаниями по графику. Сотрудники администрации ежедневно проводят осмотр территорий района, выявляют недостатки в их содержании, оперативно передают информацию в комитет дорожного хозяйства Челябинска, управляющим компаниям, собственникам и арендаторам», – сообщил Сергей Антипов.

Также глава Курчатовского района доложил мэру города Наталье Котовой, что за неделю было выдано 22 предписания на нежилые объекты, ход безусловного выполнения которых контролируется районными властями.

«Продолжаем практику осмотров территорий на предмет их содержания совместно с депутатами районного совета», – рассказал Сергей Васильевич.

Не забывают власти Курчатовского района и о борьбе с незаконной торговлей. За неделю было проведено четыре рейда по торговым объектам, по результатам которых составлены материалы.

Подано пять заявлений в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска о демонтаже незаконных нестационарных объектов силами администрации района.

В ходе своего доклада глава района рассказал о работе хоккейных кортов – таковых в Курчатовском тридцать, и все они в надлежащем состоянии. На текущей неделе здесь будет проводиться первенство района по хоккею на приз клуба «Золотая шайба».

Также районный глава сообщил, что вся иллюминация в районе исправна, ледовый городок также находится в рабочем состоянии.

«Объекты жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Серьезных коммунальных аварий за неделю не произошло. Подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и на все социальные объекты. За неделю в районе произошло три пожара: пострадавших нет, ущерб незначительный», – отметил Сергей Антипов.

Глава добавил, что за неделю в Курчатовском районе было зафиксировано 80 административных правонарушений, по всем составлены протоколы.