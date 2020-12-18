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Квест-бродилка и зимняя экскурсия. Чем порадует посетителей Исторический музей в новогодние каникулы

Сразу три новогодние экскурсионные программы подготовил для своих гостей Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск) в преддверии январских каникул. Варианты провести время интересно и с пользой найдутся для каждого.

Самых маленьких посетителей приглашает к себе в гости Снеговик. Программа «Новогодний почтальон» с его участием — это целое театрализованное представление. У Снеговика важное задание: разнести по адресам поздравительные открытки от Деда Мороза и проводить детей на праздник. Помогая сказочному почтальону выполнить ответственное поручение, ребята совершат увлекательное путешествие по залам Исторического музея, которое завершится в кабинете Снеговика. Там участники шоу подпишут и заберут на память поздравительные открытки и от души порезвятся рядом с наряженной елкой.

Больших и маленьких любителей приключений музей ждет на новогоднем квесте «Ходилки-бродилки». Это самостоятельное путешествие по постоянной экспозиции Исторического музея, помогут в котором схема-путеводитель и разбросанные по маршруту подсказки. Тех, кто пройдет весь путь до конца, ожидает сюрприз. Но откроется он только тем, кто разгадает приложенный к путеводителю кроссворд.

Специальная новогодняя экскурсия «Зимняя прогулка» на примере экспонатов постоянной экспозиции расскажет, как готовятся к зиме и проводят холодное время года животные Южного Урала, какова история празднования Нового года, а также дети узнают о других зимних праздниках, малоизвестных традициях, развлечениях и забавах.

Все новогодние программы Исторического музея так или иначе связаны с новой праздничной выставкой «Новый год приходит в дом», посетить которую можно уже сейчас — как самостоятельно, так и с экскурсоводом.

Телефоны для справок: +7 (351) 263-08-32, 265-23-88 (в будни с 09:00 до 18:00).