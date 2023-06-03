Кыштымский медеэлектролитный завод и Томинский ГОК - победители XX конкурса «Меняющие мир»

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области наградили победителей XX областного конкурса «Меняющие мир» за достижения в сфере благотворительной деятельности.

В конкурсе приняли участие организации и индивидуальные предприниматели, ведущие благотворительную деятельность, а также южноуральские волонтёры. В торжественной обстановке дипломы победителей и цветы получили представители 45 предприятий и организаций и 15 добровольцев.

В числе победителей - АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и АО «Томинский ГОК». Они удостоены особого признания – предприятия были отмечены в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» за активное участие в общественных делах. Предприятия не только занимаются своей основной деятельностью, но и оказывают поддержку различным областным и региональным инициативам, способствуя благополучию общества и окружающей среды, отметили в Департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК.

«Вы делаете огромное дело с большой любовью и с открытым сердцем», прокомментировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Награда конкурса «Меняющие мир» признаёт значимый вклад предпринимателей Южного Урала в социальное развитие области и служит стимулом для других людей и организаций принять активное участие в благотворительных и социальных инициативах, способствуя позитивным изменениям в нашем обществе.