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Легендарный «ариэлевец» Борис Каплун встретил свое 70-летие в Историческом музее

Бессменный барабанщик группы «Ариэль» Борис Каплун посетил сегодня,15 января, Государственный исторический музей Южного Урала. Причем побывал он здесь впервые в жизни — в день своего 70-летия.

Нам, конечно, очень приятно было пригласить замечательного артиста в один из лучших российских музеев и провести его по выставочным залам. Наконец–то юбиляр воочию увидел тот самый метеорит, который пролетел над ним восемь лет назад во время утренней прогулки с собакой. Искренне восхитил Бориса Каплуна шерстистый носорог, охраняющий пространство Зала природы и древней истории. И в совершенный восторг привела выставка «Сокровища Востока» из собрания Музеев Московского Кремля. Прощаясь с музеем, Борис Каплун резюмировал (эмоционально, как это он умеет):

«Потрясающе красиво! Получил полное представление о нашем музее. Вот так ходишь по Челябинску, и не знаешь, какой красотой наполнено это замечательное здание на берегу Миасса. Готов стоять около каждой витрины подолгу и слушать удивительные истории про каждый экспонат! Хочу сказать вам огромное спасибо, потому что этот поход в музей — для меня настоящий культурный подарок. Я буквально переполнен историей, и к тому же увидел метеорит, который едва не опалил мои усы в 2013 году!»

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В завершение непродолжительной, но насыщенной прогулки по музею мы провели Бориса Каплуна в цокольное помещение музея, где ежегодно проходит фестиваль современного искусства «Дебаркадер» и одним глазком заглянули в Детский музей. Там, увидев столь импозантного гостя, смотрители ахнули и воскликнули:

«Борис, приходите к нам почаще! Вы — наша молодость!»

Борис Каплун заверил, что непременно придет в музей вместе с женой и проведет здесь целый день. А летом, если получится, то и внуков сюда приведет.

С юбилеем тебя, самый жизнерадостный барабанщик Челябинска!