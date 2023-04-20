20.04.2023
Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев
20.04.2023
В челябинской Публичке возобновляются концерты
20.04.2023
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
20.04.2023
В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
20.04.2023
Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте
Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев
06.04.2023
В Челябинске пройдет спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»
09.03.2023
Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика
06.03.2023
Консультация юриста: сверхурочная работа на оборонном предприятии
03.03.2023
Консультация юриста: нужен ли медосмотр при переводе водителя
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023