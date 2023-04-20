Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев

Седьмой музыкальный конкурс «Рабочая песня» состоится в Челябинске 22 апреля. Несколько сотен работников предприятий Южного Урала споют о своей профессии на музыкальном проекте.

Участниками станут более 300 человек – работники крупнейших предприятий и организаций региона выступят с авторскими песнями и креативными костюмированными номерами. На сцену выйдут представители разных отраслей: здравоохранения, образования, культуры, горно-металлургического и оборонного комплекса, энергетики, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, организаций госучреждений и общественного обслуживания.

Номера участников в числе прочих членов жюри будет оценивать также заслуженный артист России, советский и российский музыкант, участник ВИА «Ариэль» Борис Каплун. Известный южноуралец входит в состав жюри второй раз: в прошлом году он высоко оценил уровень выступлений, социальную актуальность номеров, теплую атмосферу мероприятия, и теперь вновь примет участие в мероприятии.

Победители будут выбраны в нескольких номинациях – «Соло», «Дуэт», «Ансамбль», «Хор», «Профи». Тематика песен – «Боевой профсоюз, профсоюзный хит»; «Человек труда – это звучит гордо»; «Мой завод, мой трудовой край». Также впервые в истории конкурса введено тематическое направление: «Есть такая профессия – Родину защищать».

Лучшие исполнители рабочих хитов выступят первого мая на праздничном мероприятии в парке Гагарина. Песни в их исполнении смогут услышать все южноуральцы и гости города.

Организатором конкурса традиционно выступает Федерация профсоюзов Челябинской области. Количество предприятий, желающих принять участие в мероприятии, увеличивается из года в год: на этот раз в конкурсе будет представлено более 70 организаций. Участие в конкурсе дает возможность трудовым коллективам в формате песни зрелищно рассказать о специфике своей работы, повысить ее престиж и популяризировать профессию.