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20.04.2023

На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
Курчатовский район Челябинска
Общество
20.04.2023 12:36
Фото: Администрация Курчатовского района

«Лестница успеха» в Курчатовском районе оказалась по-настоящему весенней и творческой

Юные таланты Курчатовского района Челябинска 19 апреля блистали в районном этапе ежегодного районного этапа городского фестиваля творчества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Лестница успеха».

В смотре-конкурсе участвовали три учреждения: социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Курчатовского района (он и принимал – гостеприимно и тепло - юных артистов); Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Солнечный» и Центр содействия семейному воспитанию (Дом малютки).

Собравшихся в актовом зале центра приветствовал его директор Владислав Алферов, назвавший фестиваль самым творческим, самым весенним событием (позднее Владислав Викторович продемонстрирует жюри, коллегам и подопечным свои замечательные вокальные данные – вместе с еще одним взрослым, прекрасным исполнителем Александром Рубцовым, он выйдет на сцену в заключительном номере родного учреждения, чтобы спеть «А зори здесь тихие…).

В этот важный для ребят день их не мог не поддержать и первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин, отметивший, что ему очень радостно присутствовать на мероприятии, заряженном позитивной детской энергией.

«Дети – это всегда позитив. Наши дети – я считаю, самые лучшие, классные. У них всегда все получается, они великолепно танцуют, великолепно поют, рассказывают стихи, показывают сценки. Нашим дорогим педагогам, которые занимаются с ребятами, вкладывая душу, - огромное спасибо от администрации Курчатовского района. Детки, вы все молодцы, вы все уже выиграли - вы творите! Ничего не бойтесь, делайте то, что хочется. По жизни – только вперед», - напутствовал участников фестиваля Константин Матыгин.

Также к ребятам обратилась представитель комитета социальной политики Челябинска Лариса Хомич, которой предстояла ответственная и сложная миссия – вместе с другими членами жюри выбрать несколько самых ярких номеров, которые юные курчатовцы представят на гала-концерте городского фестиваля «Лестница успеха» - в Челябинске, по доброй традиции, завершающий аккорд события ярко и звонко звучит в День защиты детей, первого июня, в горсаду имени Пушкина.

«Сегодня для нас будет сложный день, потому что вы все замечательные. Мы знаем, что вы все очень стараетесь. Поэтому, конечно, судить нам будет очень сложно. Хочу сказать вам: вы все – лучшие. Не бойтесь, выступайте с удовольствием. А мы будем за всех вас болеть», - сказала Лариса Хомич.

Много теплых слов сказали ребятам и их наставникам давние друзья социально-реабилитационного центра – представители Челябинского цинкового завода, его молодежной организации «Массив», передали поздравления с праздником весны и творчества от директора ЧЦЗ, депутата Законодательного собрания региона Павла Избрехта, пожелали не волноваться, отлично выступить, пообещали громкие-громкие аплодисменты, сладкие подарки для полноты счастья, а еще – поблагодарили педагогов за их огромный и такой важный труд – взращивать в детях творчество.

В Курчатовском районе «Лестница успеха» началась с «Мороженого» - так назывался танцевальный номер самых маленьких участников районного этапа фестиваля. Выступление коллектива «Озорные малыши» Дома малютки оказалось очень трогательным и получило щедрую порцию аплодисментов. Танцем малышей и их двух очень энергичных взрослых наставниц жюри и зрители любовались в записи – участие самых маленьких артистов в «Лестнице успеха» было дистанционным (приехать на смотр Дом малютки не смог).

Ансамбль ложкарей «Эх, душа» социально-реабилитационного центра покорил публику зажигательной «Калинкой». Деревянные ложки в умелых руках ребят превратились в замечательно звучащие музыкальные инструменты. Коллектив существует третий год, за плечами ребят немало наград, в том числе международного уровня.

Юных ложкарей сменили чудесные, очень хорошенькие и артистичные воспитанницы «Солнечного» - с добрым, светлым, жизнеутверждающим номером «Когда на земле мир».

Социально-реабилитационный центр также подарили благодарному зрителю душевный танцевальный номер «Прекрасное далеко» (когда юные артисты танцевали, звучала - на современный лад - замечательная песня с одноименным названием из кинофильма «Гостья из будущего»),

веселые и зажигательные танцевальные «Приключения Электроника» (ребята бодро сплясали под звуки любимой миллионами советских детей песни «До чего дошел прогресс»).

Очень понравилась и детям, и взрослым «Лень» воспитанников этого учреждения, где ловкость движений и отличную физическую подготовку продемонстрировало мальчишеское трио танцоров.

А как хорошо пел юный Дмитрий Завьялков! Воспитанник социально-реабилитационного центра исполнил очень красивую, берущую за душу песню о любви к Родине «Шли солдаты на войну». Получилось просто замечательно – обаятельный и голосистый Дима получил в награду громкие и дружные аплодисменты.

Центр «Солнечный» совершенно очаровал участников события номером «А когда на море качка».

Настоящий мини-спектакль получился – с участием веселых и озорных моряков и морячек в сине-белых тельняшках, маленького, но очень важного капитана в белоснежных кителе и фуражке, в завершение номера прогулявшегося по импровизированной палубе в компании белокурой красавицы.

Сестрички Яна и Катя Спиридоновы из центра «Солнечный» исполнили песню про веселых куколок «Матрешки», начиналась которая очень интригующе: «Мой дружок Андрюшка мне привез игрушку».

Девочки пели замечательно. Все, кто слушал сестренок, были растроганы их нежными голосами. Милые лица, яркие банты – номер «Матрешки» удался на славу, тем более что героини композиции «ожили» на фестивале: куколок-матрешек отлично изобразили другие две прехорошенькие девочки, в платочках и нарядных платьях.

После того, как отзвучали последние звуки фестиваля (а были это голоса Владислава Алферова и Александра Рубцова – взрослые пели, а воспитанники социально-реабилитационного центра танцевали, в том числе вальс), начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров (он был одним из четырех членов жюри) вручил участникам «Лестницы успеха» дипломы главы района Сергея Антипова и подарочные сертификаты от администрации.

«Мы получили большое удовольствие. Жюри в восторге от уровня вашей подготовки. Так держать!» - сказал Евгений Макаров, отметивший, что администрация и дальше будет оказывать поддержку в проведении фестиваля.

По словам Евгения Макарова, он уже не раз был на этом фестивале.

«Ребята очень тщательно готовятся, стараются изо всех сил, видно, что хотят выступать, что им это нравится. Мы стараемся не судить строго, потому что «Лестница успеха» - это, прежде всего, праздник для детей», - подчеркнул представитель районной администрации (в этом году судейство вместе с ним и Ларисой Хомич осуществляли заместитель начальника Курчатовского управления социальной защиты населения Татьяна Васенкина и режиссер праздничных программ Анна Фокс).

Заместитель директора социально-реабилитационного центра Курчатовского района Анна Безикова рассказала, что участие в «Лестнице успеха» очень важно для ребят. Они готовятся с большим воодушевлением и, конечно, мечтают стать лучшими.

«Для нас проигравших нет, для нас все победители», - подчеркнула Анна Безикова.

По ее словам, на «Лестнице успеха» можно увидеть все грани талантов и умений ребят, которые поют и танцуют, играют на инструментах, лепят, столярничают, рисуют, шьют. Подтверждением тому, что воспитанники социально-реабилитационного центра и центра «Солнечный» - творческие и разносторонне развитые дети, является выставка, которая сегодня, 19 апреля, была организована при входе в актовый зал. Чего тут только не было! И все очень красивое, сделанное с любовью.

«Выставка демонстрирует, чем дети занимаются здесь. У нас есть кабинет социально-трудовой адаптации, где ребята учатся рисовать, лепить, делать папье-маше, учатся шитью, декупажу, резьбе по дереву», - рассказала Анна Безикова.

Талантливые дети, одним словом. Умеющие вдохновляться и вдохновлять, делать окружающий мир счастливее, красивее и добрее.

Организаторы выражают благодарность в проведении фестиваля депутату челябинской городской Думы Илье Мительману и фабрике «Фантель».

Автор: Евгения Александрова
Курчатовский район Челябинска
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В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»

18.04.2023 17:14

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом

18.04.2023 16:49

Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет

18.04.2023 16:43

Общество «Динамо» празднует вековой юбилей

18.04.2023 16:40

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение

18.04.2023 16:35

В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети

18.04.2023 16:11

Круглый год или только зимой: челябинцам предстоит решить судьбу светового потолка на Кировке

18.04.2023 16:04

Из Челябинска отправили автомобили, которые подарили южноуральцы участникам СВО

18.04.2023 15:39

Челябинская «Гроза» в Доме Островского  поразила не только москвичей

18.04.2023 15:33

Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей

18.04.2023 14:31

Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию

18.04.2023 14:25

Студенты смогут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной

18.04.2023 14:19

В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»

18.04.2023 14:06

Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта

18.04.2023 13:46

Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники

18.04.2023 12:46

Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»

18.04.2023 12:43

Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)

18.04.2023 12:11

В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254

18.04.2023 11:32

Челябинские застройщики загрязнили три улицы областного центра

18.04.2023 11:28

В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей

18.04.2023 11:15

Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра

18.04.2023 11:04

В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников и малышей

18.04.2023 11:04

Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»

18.04.2023 10:11

У Вечного огня Челябинска состоится митинг по случаю открытия «Вахты Памяти»

18.04.2023 10:07

Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы

18.04.2023 10:01

Промышленность Челябинской области оперативно отреагировала на требования армии

18.04.2023 09:33

В Челябинске скоро начнутся уходные работы за многолетниками на Театральной площади и у фонтана

18.04.2023 09:02

В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения

18.04.2023 08:44

Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области

18.04.2023 00:09

В Челябинской области стартует конкурс «Мой питомец - моя ответственность!»

17.04.2023 21:10

Гастропарк в Челябинске приглашает на свое трехлетие в Фокус

17.04.2023 18:37

Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля (18+)

17.04.2023 18:17

Южноуралец, убивший тещу, просил его оправдать

17.04.2023 17:51

«Единая Россия» и «Акваспас» запустили в Челябинске курсы по оказанию первой помощи

17.04.2023 17:40

В Никольской роще Челябинска посадили первые десять сосен

17.04.2023 17:19

В Магнитогорске в поддержку участников СВО состоялся пасхальный автопробег

17.04.2023 16:58

Бывший замглавы Челябинска будет ждать суда под домашним арестом

17.04.2023 16:38

В Челябинской области сократилось число заболевших ковидом, но выросло число умерших

17.04.2023 16:28

«Движение первых» объединяет юных жителей Курчатовского района

17.04.2023 16:17

Полицейские спасли овец, который упали в овраг и не смогли самостоятельно выбраться

17.04.2023 16:08

Обитатели Челябинского зоопарка ждут подарков от жителей региона

17.04.2023 15:51

В Челябинске снимают фильм о подвигах уральских танкистов-добровольцев

17.04.2023 15:32

ММК произвел пять миллионов тонн металлопродукции с полимерным покрытием

17.04.2023 15:14

Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области

17.04.2023 14:45

Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу

17.04.2023 14:36

В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»

17.04.2023 14:18

Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»

17.04.2023 13:58

билайн рассказал о росте популярности звонков по Wi-Fi среди челябинцев

17.04.2023 13:57

На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду

17.04.2023 13:51

Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату

17.04.2023 13:27

Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ

17.04.2023 13:18

Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению

17.04.2023 13:14

Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак

17.04.2023 12:47

С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны

17.04.2023 12:43

Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают

17.04.2023 12:34

«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД