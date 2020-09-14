Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Челиндбанке

Челиндбанк предлагает бизнесу кредиты под 8,5% годовых в рамках программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» совместно с АО «Корпорация МСП» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принять участие в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках программы предоставляется фиксированная процентная ставка по кредитам на сумму от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей на уровне 8,5% годовых. Льготная процентная ставка актуальна на период действия программы стимулирования (до 3 лет).

Кредитные средства могут быть использованы на инвестиции, пополнение оборотных средств, а также рефинансирование уже имеющихся кредитов. В качестве обеспечения могут выступать независимые гарантии АО «Корпорация МСП».

Подать заявку по программе льготного кредитования можно на сайте Челиндбанка.

Подробные условия здесь.