Ликвидировать опасное для жизни болото битума в Троицке будут городские власти

Ликвидировать болото битума в Троицке, где в начале лета едва не утонула спасавшая свою козу женщина, будут городские власти.

После случившегося троицкая прокуратура начала проверку, установив, что опасный объект находится в районе поселка Пятилетка и что местная жительница провалилась в «водоем» четвертого июня.

Согласно данным публичной кадастровой карты, право собственности на земельный участок, где своих потенциальных жертв подстерегает битумное болото, не разграничено.

«В связи с этим обязанность по ликвидации битумного болота лежит на администрации Троицка», - сообщили в прокуратуре Челябинской области, отметив, что розлив битума ведет к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей и животных, несет опасность загрязнения окружающей среды.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура города внесла главе Троицка представление. Кроме того, в следственном органе СУ СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка, цель которой – выяснить, имеются ли признаки халатности в действиях должностных лиц администрации города.