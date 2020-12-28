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Листопрокатный цех №4 ММК отметил 60-летний юбилей

Листопрокатный цех №4 Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) вчера, 27-го декабря, отметил 60-летний юбилей. В этот день шесть десятилетий назад на ПАО «ММК» был запущен непрерывный широкополосный стан 2500 горячей прокатки.

За 60 лет на стане 2500 было выпущено около 190 миллионов тонн горячего проката. Несмотря на ветеранский возраст, свой юбилей стан встречает полностью обновленным. В этом году завершилась комплексная реконструкция агрегата, благодаря которой он сегодня стоит в ряду самых современных и высокопроизводительных в мире.

Произведенная масштабная реконструкция стана 2500 в ЛПЦ №4 позволила расширить размерный и марочный сортамент стана. Теперь на нем в дополнение к прежнему сортаменту можно производить новые трубные марки сталей класса прочности К52-К60, Magstrong S550MC, S600MC, S700MC, AGRO22, AGRO23.

Значительно повысилось качество выпускаемой продукции, а производственная мощность агрегата возросла до 5,2 миллиона тонн металлопроката в год. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам.

Масштабная реконструкция в условиях действующего производства началась в 2007 году. Производителем основного технологического оборудования для стана 2500 стал Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ). В феврале 2018 года ПАО «ММК» заключило контракт с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана.

В июле 2010 года на стане 2500 вошел в строй агрегат поперечной резки №3, предназначенный для порезки полос на листы мерной длины с обрезной кромкой с выдачей продукции в виде листов, уложенных в пачки.

В 2012-2013 годах вместо действовавших ранее шести нагревательных печей, демонтированных и выведенных из работы, в цехе были построены три новые высокопроизводительные нагревательные печи итальянской компании Tenova с большей шириной пода, что позволит принимать слябы длиной до десяти метров. Производительность печи составит 370 тонн металла в час (прежде – около 100 тонн, сегодня – 280 тонн).

Современная технология нагрева гарантирует уменьшение образования окалины. Кроме того, новые печи более экономичны и экологичны: по сравнению с предыдущими для их работы требуется в два раза меньше природного и коксового газа.

Была обновлена технологическая линия в составе черновой и чистовой групп клетей, все транспортировочные рольганги, моталки, линия транспортировки и уборки рулонов.

Как сообщает управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2019 году на черновой группе стана 2500 горячей прокатки были введены в работу две новые универсальные реверсивные клети с вертикальными и горизонтальными валками. В основном они работают в тандеме, но каждая клеть может также работать автономно, у каждой – свой режим прокатки.

Также запущены новые моталки №№7-8, позволяющие сматывать рулоны до сорока тонн из сляба до десяти метров, и транспортеры перемещения рулонов на склад горячекатаных рулонов ЛПЦ №4 на горизонтальной оси, что позволяет значительно сократить выход дефектной продукции.

В сентябре текущего года был построен еще один транспортер с тележкой для передачи рулонов в ЛПЦ №5, так называемая линия уборки №3. С ее вводом в эксплуатацию рулоны сматываются и отправляются на дальнейшую обработку в ЛПЦ №5 в горизонтальном положении, что исключает их дальнейшее повреждение при транспортировке.

Летом нынешнего года с вводом в строй чистовой группы клетей масштабная реконструкция стана завершилась. В июне 2020 года был построен агрегат поперечной резки №1, который позволил исключить претензии по неплоскостности и расширить производимый сортамент.

В июле 2020 года запущены в работу новые ножницы Н65, установка гидросбива (установка гидравлического удаления окалины).

Также в рамках реконструкции чистовой группы клетей введена в эксплуатацию новая клеть F0 (поставлена в рамках контракта с НКМЗ), четыре новые клети (по контракту с SMS group) вместо старых клетей 7-10, новый отводящий рольганг с модернизированной системой ламинарного охлаждения полосы, новая моталка №6.

В рамках реконструкции чистовой группы также был установлен койл-бокс (производства НКМЗ). Это промежуточное перемоточное устройство, которое сматывает на высокой скорости раскат, идущий из черновой группы клетей, тут же разматывает его на более низкой скорости и задает другим концом в чистовую группу клетей.

Данная технология позволяет сохранить температуру раската и выровнять механические свойства по всей его длине, устранить температурный клин и снизить энергосиловые режимы прокатки.

Обновленный стан 2500 оснащен самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Изменен оборотный цикл водоснабжения, построен дополнительный цикл водоснабжения для печей, главных приводов черновой и чистовой групп. Демонтирована часть старых производственных помещений, вместо которых построены новые современные пролеты.

За реализацию проекта по реконструкции стана 2500 горячей прокатки Магнитогорский металлургический комбинат признан лауреатом конкурса «Главное событие 2020 года в металлургии России», проходившего в рамках ведущей специализированной промышленной выставки «Металл-Экспо'2020».

В сентябре нынешнего года стану 2500 было присвоено имя Анатолия Ильича Старикова, директора ММК в 90-е годы, чья трудовая биография начиналась в ЛПЦ-4.