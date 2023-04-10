10.04.2023
В микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили
10.04.2023
В Златоусте открыли памятники великим спортсменам – Харламову и Тарасову
10.04.2023
Спасатели не могут найти тело рыбака из Сима
10.04.2023
В Магнитогорске задержали бухгалтера с деньгами предприятия
10.04.2023
Челябинцам презентуют «фантастические» книги и сборник стихов в публичной библиотеке
10.04.2023
С 10 апреля введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском
«Луна в цвете» саткинца Дениса Шакирова: завораживающая, неземная красота
26.01.2023
В Саткинском районе ликвидируют два поселка
28.02.2022
Сатка получила жизненно важное медицинское оборудование
23.02.2022
Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке
23.02.2022
Состояние пострадавших при взрыве газа в Сатке оценивается как тяжелое
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023