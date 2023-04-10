«Луна в цвете» саткинца Дениса Шакирова: завораживающая, неземная красота

Фотограф из Сатки (Челябинская область) Денис Шакиров поделился со своими многочисленными друзьями в ВКонтакте завораживающим изображением Луны.

Пост к снимку, опубликованный вечером девятого апреля, саткинский мастер назвал «Луна в цвете. Полнолуние шестого апреля».

«Впервые мне удалось сделать настолько детальный снимок Луны и к тому же проявить ее натуральные цвета. Для этого потребовалось сделать 1200 фотографий и потратить в сумме около шести часов на обработку», - рассказал Денис Шакиров.

Саткинский фотограф пояснил, что местом съемки далекой красавицы он выбрал окрестности Сатки и Бакала.

В комментариях к фотографии Луны земляне восхищаются неземной красотой небесного светила и мастерством Дениса Шакирова:

«Красотища!»; «Денис, вы талантище»; «Класс»; «Это что-то невероятное! Завораживает»; «Круто!»; «Потрясающе!»; «Отлично!»; «Ого!»; «Красота!».

«Красиво! Надо телескоп покупать. Детализации больше будет. И снимать надо где-нибудь в горах, чтобы термичность атмосферы не нарушала резкость» - на этот комментарий Денис Шакиров ответил: «Все будет. Это была проба пера». Так что ждать нам нового «лунного шедевра».

А в пятницу, седьмого апреля, талантливый саткинец поделился на своей странице в ВК видео, на котором луна восходит над горнозаводской зоной. Съемку он вел из своего родного города. Восход загадочной спутницы Земли набрал 4,6 тысячи просмотров и также вызвал восхищение наблюдавших это явление.