МАФы в сквере 55-го микрорайона «Паркового» установят за 2,3 миллиона рублей

В Челябинске сквер в 55-м микрорайоне «Паркового» (Курчатовский район) благоустроят в этом году за 2,3 миллиона рублей.

Победитель аукциона по благоустройству сквера путем установки малых архитектурных форм был определен накануне, девятого марта. Напомним, начальная (максимальная) цена аукциона составляла 4,8 миллиона рублей.

Всего было подано девять заявок, все они были признаны комиссией соответствующими требованиями. Победил тот, кто предложил наименьшую цену. Один из участников девятого марта отозвал заявку.

Заказчик – администрация Курчатовского района. Установить МАФы в сквере, расположенном в границах улиц Бейвеля, Скульптора Головницкого, Габдуллы Тукая подрядчик должен будет в период с третьего апреля по 15-е июля.

В технической документации к данному контракту говорится, что общественное пространство украсят скамейки «Новая волна» (две), «Ярус» (две), «Пенек» (пять), также здесь появятся 12 урн «Краков», десять велопарковок «Лондон», тренажер для малышей «Найди пару», игровой комплекс, тренажеры «Эллиптический» и «Маятниковый», стол для армрестлинга, спортивное оборудование «Тайга», два информационных стенда.