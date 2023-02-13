В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне

Администрация Курчатовского района Челябинска выберет подрядчика, который займется благоустройством сквера в 55-м микрорайоне «Паркового» в границах улиц Бейвеля, Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая.

Аукцион на выполнение работ размещен на сайте госзакупок десятого февраля, прием заявок будет вестись до 20-го февраля. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 19 миллионов 967 тысяч 296 рублей.

Отметим, данный контракт предусматривает благоустройство территории сквера, установку малых архитектурных форм (первый этап), озеленение (первый этап) и обустройство наружного освещения.

Сроки выполнения работ – с третьего апреля по 15-е июля этого года.

В соответствии с условиями технического задания подрядчик должен установить в сквере в 55-м микрорайоне 16 скамеек и столько же урн, а также две урны для собачьих отходов – в сквере будет создана площадка для выгула четвероногих, где курчатовцы смогут не только побегать с любимцами на свежем воздухе, но и подрессировать их (контрактом предусмотрена установка бума, барьеров и других искусственных препятствий и снарядов для собак).

Озеленение предусматривает высадку в сквере внутри улиц Бейвеля, Головницкого и Тукая сибирской ели (высота саженца – 3,3 – 3,5 метра, диаметр кроны - не менее 180 сантиметров, величина земляного кома – не менее 150x150x65 сантиметров) и укладку газона на площади четыре тысячи 115 квадратных метров.

Напомним, сквер в 55-м микрорайоне будет благоустроен по программе инициативного бюджетирования. Концепцию сквера разработали специалисты центра развития городской среды Челябинска по поручению мэра Натальи Котовой. Проект готовился с учетом мнений жителей.