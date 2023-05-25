25.05.2023
В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
25.05.2023
Магнитогорские библиотеки доступны для инвалидов
25.05.2023
В Златоусте продолжится очистка городского пруда на реке Ай от донных отложений
25.05.2023
В Чурилово отремонтируют перекресток на 1-й Эльтонской и Самохина
25.05.2023
Последние звонки в Челябинске под присмотром полицейских
25.05.2023
На улице Каслинской в Челябинске ограничат движение
Магнитогорские библиотеки доступны для инвалидов
15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
14.04.2023
Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
06.04.2023
В Магнитогорске спортивно, ярко и весело открыли краеведческую викторину
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023