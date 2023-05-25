Магнитогорские библиотеки доступны для инвалидов

В Магнитогорске (Челябинская область) на комиссии городского Собрания по социальной политике обсудили вопрос библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Оно станет более доступным для этой категории населения.

Депутаты поддержали изменения Положения о библиотечном обслуживании населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Магнитогорска.

В документ внесен пункт, предусматривающий обеспечение условий доступности библиотек для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных отделах муниципальных библиотек.

В настоящее время во всех модельных библиотеках в обязательном порядке предусматривается оборудование для инвалидов. С целью получения доступа к информации устанавливается программа экранного доступа для людей с ограниченными возможностями, существуют также портативный цифровой увеличитель (для слабовидящих), портативная индукционная система (для общения со слабослышащими людьми без применения слухового аппарата), клавиатура с крупными кнопками, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья, тактильные книги с шрифтом Брайля и другое специальное оборудование.

Кроме того, помещения библиотек полностью адаптированы для маломобильных групп населения, в том числе входные группы оборудованы пандусами, а в коридорах – входы в кабинеты и залы не имеют порогов.

Окончательно вопрос будет рассмотрен на заседании депутатского корпуса 30 мая.