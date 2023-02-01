Малыши станции в Брединском районе добирались в детсад через железнодорожные пути

Жители станции Гогино в Брединском районе (Челябинская область) в социальных сетях рассказали, что они с маленькими детьми по пути в детский сад вынуждены пролезать под вагонами поездов. В ЮУЖД заверяют, что это единичный случай. В Карталинской транспортной прокуратуре организовали проверку по данному факту.

По словам жителей станции, дети ездят в школу и детский сад в соседнее село Боровое, которое расположено за восемь километров от станции. Но школьников и дошкольников почему-то забирают с разных остановок. И малышам, чтобы добраться до места отправки, приходится вместе с родителями переходить через железнодорожные пути и даже пролезать под вагонами, заверяет жительница.

«Станция Гогино Южно-Уральской железной дороги по характеру работы открыта для грузовых операций. Для прохода граждан предусматривается расцепка грузовых поездов на две группы для освобождения пешеходного перехода», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

По данным ЮУЖД, 26 января 2023 года на станции Гогино произошел единичный случай перекрытия составом пешеходного перехода в дневное время, что было обусловлено технологией подготовки поезда к отправлению.

Компания приносит жителям извинения за доставленные неудобства.

Карталинская транспортная прокуратура организовала проверку сведений о нарушении прав граждан, в том числе детей.

Будут установлены причины и обстоятельства события, о котором сообщается в соцсетях и в СМИ со ссылкой на жительницу Ирину.

«Будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также действий (бездействия) органов власти», - сообщает Уральская транспортная прокуратура.