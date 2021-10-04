Медики Челябинской области будут получать доплаты за вакцинацию

Медицинские работники Челябинской области будут получать стимулирующие выплаты за проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Решение о выделении средств на мотивацию сотрудников по проведению вакцинации было принято федеральным правительством. На эти цели из федерального бюджета было выделено из резервного фонда более 7,8 миллиарда. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Стимулирующая выплата назначается всем врачам по всей стране с 27 числа. Для нашей области выделено на эти цели 288 миллионов при таком же софинансировании из областного бюджета. В ближайшее время эти выплаты будут получать и врачи в Челябинской области», - рассказала первый заместитель губернатор Ирина Гехт.

Планировалось сформировать коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области к сентябрю, вакцинировав к этому моменту 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей.

На сегодняшний день в области вместе с населением ЗАТО первым компонентом привито 929 тысяч 850 человек, что составляет 57,4% от плана.

Эпидемиологи считают, что для полного контроля над эпидемией ковида и остановки циркуляции вируса нужно увеличить (к ноябрю) охват вакцинированных минимум до 80% от всего населения (а не только взрослого, в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители), а в идеале – 95%. Детей от ковида пока не прививают.

На сегодня в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 и все только для взрослого населения. Это Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», товарный знак «AURORA-CoV» (созданы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и «КовиВак» (разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук).