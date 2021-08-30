МегаФон назвал смартфоны, которые южноуральские родители чаще всего дарят своим чадам ко Дню знаний

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратят на подготовку ребенка к учебному году около 27-ми тысяч рублей. В список обязательных приобретений входит покупка гаджетов: для младших школьников - смарт-часы, для старших учеников и студентов - ­смартфоны с большим объемом памяти.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, каждый четвертый такой гаджет приобретается в кредит. При этом покупать модемы и роутеры стали значительно меньше, что телеком-аналитики объясняют переходом от «удаленки» к офлайн посещению образовательных учреждений.

Спокойствие, только спокойствие

Самым покупаемым девайсом к первому сентября стали умные часы с обязательной SOS-кнопкой. Они помогут определять местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг с функцией аудио-мониторинга, тем самым, повысив безопасность ребенка и обеспечив спокойствие родителя.

Спрос на этот девайс в первом полугодии вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост эксперты связывают с открытием розничной торговли, которая в прошлом году из-за пандемии была с ограничениями, чего не скажешь про модемы и роутеры: интерес к их покупке снизился на 38 процентов. Отличительный тренд летних месяцев 2021-го - приобретение челябинцами кнопочных телефонов: рост продаж перед началом учебного сезона составил 14 процентов в сравнении с весенним периодом.

Покупка смартфона - задача для папы

Чаще всего при покупке смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до десяти тысяч рублей. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим карт, наличие двух - трех камер, большой объем памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет-магазине МегаФона.

ТОП-3 популярных смартфонов стоимостью до десяти тысяч рублей:

Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey Samsung Galaxy A01 Core Black Xiaomi Redmi 9A 32GB Peacock Green

Телеком-эксперты зафиксировали, что в текущем году на 13 процентов увеличились покупки смартфонов в кредит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выбор онлайн-школы - решение мамы

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов Big Data, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют хранительницы семейного очага. Вот чему они отдают предпочтение:

Учи.ру (www.uchi.ru) Якласс (www.yaklass.ru) Фоксфорд (www.foxford.ru/)

Вспомнить все и быть в тренде

Чтобы ответить на тысячу и один вопрос своего школьника, родители предпочитают поисковикам и Википедии следующие образовательные ресурсы: