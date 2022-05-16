Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев

Администрация Челябинска готовит к аукционным процедурам десять объектов незавершенного строительства, изъятых мэрией у собственников по решениям судов.

В настоящее время в отношении данных недостроев - на основании судебных актов - комитет по управлению имуществом и земельным отношениям проводит оценку. В ближайшее время, после ее получения, эти объекты будут выставлены на торги.

Как сообщила сегодня, 16-го мая, на аппаратном совещании в городской администрации заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, в общей сложности в работе у КУИЗО сегодня находится 56 недостроев, из них пять объектов мэрия уже продала на аукционах.

«Повторно будут объявлены торги в отношении четырех объектов. Еще три объекта находятся в работе по вновь выявленным обстоятельствам», - отметила Надежда Рыльская, добавив, что вся информация по объектам незавершенного строительства размещается на сайте администрации Челябинска – в интересах потенциальных покупателей.

По ее словам, два объекта на сегодняшний день находятся в стадии подготовки к аукциону – правовые акты по ним будут приняты в ближайшее время.

«Таким образом, из 56-ти объектов 24 фактически уже находятся в работе. В отношении 32-х объектов идут судебные заседания. Пока споры продолжаются, до принятия судебного акта, распоряжаться ими администрация города не имеет оснований», - подчеркнула Надежда Рыльская.