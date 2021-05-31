Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест

В Челябинске утвердили список мест, запрещенных для купания. В перечень вошли Голубой и Каменный карьеры, Карповый пруд и пруд Девичьи слезы, сообщили в администрации города.

Всего в списке – 34 места, в которых нельзя купаться. В их числе шесть мест на озере Смолино, семь – на Шершневском водохранилище, восемь – на реке Миасс, а также на городских карьерах. Полный перечень можно посмотреть здесь. За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.

В то же время в Челябинске открыты шесть благоустроенных муниципальных пляжей.

- на Первом озере в микрорайоне Чурилово по улице Черничной и по переулку Мамина;

- на озере Смолино - по улице Новороссийской, 79 и переулке Дачном;

- на Шершневском водохранилище - «Городской» пляж на улице Худякова и со стороны Изумрудного карьера.

Во время купания нужно соблюдать правила безопасности:

- не заплывать за буйки;

- не купаться в нетрезвом виде;

- обязательно взять на пляж головной убор и солнцезащитный крем;

- не оставлять детей одних рядом с водой;

- купаться со своими детьми только в специально оборудованных местах;

- надевать спасательные плавательные средства;

- при купании запрещено использовать надувные матрасы, предназначенные для сна.