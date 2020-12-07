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Мэрия Челябинска выдала 28 предписаний дорожным подрядчикам

Власти Челябинска продолжают следить за качеством содержания улично-дорожной сети. Комитет городского хозяйства остался недоволен работой двух подрядчиков, выдав им 28 предписаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе уточнили, что речь идет об организациях «Строймеханизация» и «Динамика».

«ООО «Строймеханизация» выдали 25 предписаний (по состоянию на 4 декабря 6 исполнены, 19 в работе, по 1 подготовлены документы на штрафные санкции в связи с неисполнением), - уточнили в городской мэрии. - ООО «Динамика» выдали 3 предписания (2 исполнены, 1 в работе)».

Претензий к ООО «Стройсервис» и ООО «Стройтех» у комитета дорожного хозяйства нет.

В пресс-службе мэрии добавили, что претензионная работа ведется ежедневно.