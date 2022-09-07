Мэрия Миасса подала в суд на подрядчика за неисправленные дефекты в сквере «Молодежный»

Мэрия Миасса (Челябинская область) подала в суд на подрядную организацию ООО «Эксперт» за неисправленные дефекты в сквере «Молодежный», который данная компания благоустраивала в прошлом году по проекту инициативного бюджетирования.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь администрации Миасса Марина Рыкалина, установкой арт-объекта «Прометей» также занималась фирма «Эксперт» (напомним, о «косяках» подрядчика сегодня, седьмого сентября, сообщили общественники из Народного фронта).

По словам Марины Рыкалиной, работы по благоустройству сквера подрядная организация выполнила в прошлом году в полном объеме – объект был принят без замечаний к качеству в декабре 2021-го.

В апреле текущего года в «Молодежном» были обнаружены скрытые дефекты, которые, заявляют власти, на момент приемки сквера установить было невозможно.

В частности, было некачественно восстановлено резиновое покрытие в местах установки закладных деталей детского игрового оборудования.

«Деформация, разрывы покрытия, отсутствие адгезии у резиновых гранул к основанию и между собой», - сообщила Марина Рыкалина, пояснив, что это стало результатом несоблюдения технологии подготовки основания под резиновое покрытие, а также несоблюдения технологии укладки самого покрытия.

Арт-объект «Прометей» был покрашен некачественно – подрядчик нарушил технологию нанесения краски. В результате в местах сварочных швов на лицевой и тыльной сторонах инсталляции случилось отслоение порошковой краски (кроме того, «Прометей» потерял букву «Е», а «Т» накренилась – прим.).

«Доски на посадочных местах в амфитеатре не отшлифованы. Лакокрасочное покрытие нанесено неравномерно», - продолжили в мэрии перечисление «косяков» подрядчика (Народный фронт также заявил о недостающих элементах скамеек в сквере).

Администрация Миасса в адрес ООО «Эксперт», выполнявшего работы по установке игрового оборудования, арт-объекта и обустройству амфитеатра в сквере «Молодежный», направляла претензии с требованием устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств.

«Глава Миасского городского округа неоднократно организовывал выездные проверки совместно с начальником городского управления ЖКХ с привлечением представителей организации, осуществляющей строительный контроль, для устранения замечаний и определения сроков повторного устранения недостатков», - сообщила Марина Рыкалина.

Увы, но, несмотря на предпринятые меры, большая часть недостатков так и не была устранена, в связи с чем в июле текущего года мэрия подала исковое заявление в суд о привлечении нерадивого «Эксперта» к материальной ответственности. Общая сумма ущерба оценена в один миллион 168 тысяч 756 рублей.

Также в администрации рассказали, что в августе специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Миасса обследовали «Молодежный» в очередной раз, констатировав, что подрядчик дефекты так и не устранил.