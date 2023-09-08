Международный День грамотности: «Человеком не рождаются, им стают»

Сегодня, восьмого сентября, Россия вместе со всем миром отмечает Международный День грамотности – праздник, объявленный ЮНЕСКО в 1966 году и посвященный повышению качества и доступности образования для всех жителей планеты.

Авторам нижеприведенных шедевральных высказываний - студентам первого курса одного из колледжей Челябинской области - на эту дату определенно нужно обратить особое внимание и очень срочно начать восполнять пробелы в образовании. Расширять, как говорится, горизонты: словарный запас и кругозор.

Все цитаты, которыми с агентством «Урал-пресс-информ» любезно поделилась – по случаю Дня грамотности – преподаватель этих милых недорослей, есть результат отчаянной работы мысли и следствие заданной (и судя по всему, оказавшейся непосильной) «задачки» - написать сочинения после знакомства с «Тихим Доном» и «Судьбой человека» Шолохова и «Собачьим сердцем» Булгакова.

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Во время войны с татаро-монгольской игой русский язык оставался на высоте.

Чтобы язык не говорил глупости, человеку надо думать!

Язык может выражаться нецензурной бранью.

Нет единости в народе – и вот тебе гражданская война!

Герои испытывают положительные чувства друг к дружке. Это видно по их поведению: Григорий перед Аксиньей ездиет на коне сломя голову, по-разному красуясь.

Аксинья ловко захлестнула воды.

Поджарый конь подошёл играючись с белой звездой во лбу.

С горы сходила Аксинья, крича гудящим голосом. Она повертелась по сторонам испуганным взглядом.

Пантелеймон Прокопьевич изредка подкрикивал.

Высокий поджарый конь со звездой во лбу пошёл играючи вызвездью.

Григорий, чуть тронув жеребца по уху, вскочил на него.

Григорий, ковыряясь в гриве коня, произнёс: «Неохота женица!»

Аксинья же к его словам и поведению относится с ухмылкой.

Григорий увидел полный объём соседки.

Аксинья из Дона загребнула воды в оба ведра.

Ветер перебирал на Аксинье юбку, захватывая волосы.

Показано волнение Аксиньи: когда Григорий заглянул ей в глаза, она начала резко дышать и шевелить ноздрями.

Она хотела с полными вёдрами уйти красиво и аж вспотела от такой нагрузки.

Аксинья пошла пулей, не оглядываясь и сказала: «Ну, иди, Гришка, к чертям собачим!».

Григорий, обгоняя девушку на быстрой скорости, врезался в воду. А она ему сказала, чтобы он, кобелина проклятый, не заигрывал с ней.

Аксинья с подмостка ловко зачерпнула воды коромыслом.

Аксинью убивают смертельной раной в спину.

После смерти Петра Дарья впадает в разгул.

Астахов не верил в изменчивость своей жены, но стал относиться к ней грубже.

Михаил Кошевой с рождения был в Красной армии.

Аксинью убивает пуля – это всё, что осталось у Степана и Григория.

Весь фильм Григорий метался между белыми и красными, а потом оказался в нейтральной банде.

Роман «Тихий Дон» написал эпопей Шолохов.

Этот фильм называется «Тихий Дон», потому что в деревне сначала было тихо, протекала река. Потом только начались боевые действия.

Перед расстрелом немцы решили проверить Соколова и начали его спаивать. Но Андрей, выпив все стаканы, выстоял, и немцы решили подарить ему жизнь, потому что они никогда не видели такого человека, который пил и не закусывал.

Сын Соколова ушёл на фронт, а семью бомбанули прямо в доме.

Современная литература тоже не забывает о войне и пишет стихи, произведения и рассказы.

Во многих странах преподносят цветы памятникам, усопшим во время 2 мировой войны.

Военную литературу дают познавать и детям, чтобы они знали о страшной жизни своих потомков.

Победа добивалась нашим прадедом с большим трудом.

Собака смотрела так жалобно и голодно, что профессор взял её домой.

Из собаки начал разрастаться взрослый молодой человек.

Профессор хотел обмолодить собаку. Большинство жизни она прожила на улице.

Собаческий трагизм стал формироваться в человеческий: Шарик стал говорить буквы.

Получился человек без этики и культурности, который заговорил нецензурной бранью.

Климочугункин умер в пьяной драке.

Клим Чугункин был такой же, как эта собака: он очень много пил и был бродячий.

Псу не понравился дом учителя и домоуправник, и он стал разграмливать квартиру, лаять на проживающих.

Профессор вскрыл черепную коробочку Чугунка.

Профессор взял алкоголика, убитого в пьяной драке, и пересадил ему собачью гипотезу.

Нельзя переделать человека из низшего общества в высшее.

Шариков стал просить живую площадь. Шариков не уважал протериат.

Профессору надоело, и он переставил собачий гипофиз человеку, так как собакой он выглядит лучше и спокойней.

Это эксперимент по пересадке можевичка от человека к собаке.

Из никого можно было стать кем-то.

Он находит трупа с ударом в сердце.

Результатом операции стали человеческие качества: на конечностях выросли ногти, издавались человеческие звуки, на лбу и боках выпала шерсть. Он встал на ноги и бегает. У него отвалился хвост. Он растёт на глазах. Он очеловечил собаку.

Профессор объяснял Шарикову всё только словами, не трогая руками.

Профессор шёл по улице вместе с краковской колбасой и увидел собаку.

Я бы не пошёл с Шариковым в разведку ни за что!

Литература говорит: человеком не рождаются, им стают.

Я думаю, что надо говорить правду, ведь всякому лжу приходит конец.