19.11.2022
Михаил Скоков наградит участкового за спасение малыша в Магнитогорске
18.11.2022
В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
18.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.11.2022
Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре
Михаил Скоков наградит участкового за спасение малыша в Магнитогорске
Николай Морозов не дал погибнуть трехмесячному грудничку
10.11.2022
Михаил Скоков: Десятое ноября – это чествование тех, кто выбрал путь служения народу
09.11.2022
Полицейские Челябинской области отмечают профессиональный праздник
28.10.2022
Дружинника в Челябинской области можно будет узнать по синему жилету и красной повязке
04.10.2022
Путин назначил Скокову новых замов
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022