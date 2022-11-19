Михаил Скоков наградит участкового за спасение малыша в Магнитогорске

Главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков принял решение поощрить участкового из Магнитогорска Николая Морозова за спасение трехмесячного малыша.

Полицейский пришел на помощь грудному ребенку, истекавшему кровью, - ножевые ранения грудничку нанес его собственный отец.

Трагедия произошла 17 ноября в доме по улице Труда. Пьяный мужчина поссорился с женой и зарезал ее, затем напал на трехмесячного сына.

Майор полиции Николай Морозов первым оказался на месте происшествия. Обезвредив подозреваемого, участковый увидел раненого младенца в коляске. Поняв, что рана на шее ребенка смертельно опасна, полицейский принял все необходимые меры для спасения грудничка. Оказывая первую помощь, майор Морозов одновременно вызвал скорую.

«В правильности своих действий участковый ни секунды не сомневался – до поступления на службу в полицию Николай Морозов получил начальное медицинское образование. По прибытии скорой помощи малыш был передан в заботливые руки медиков», - отмечают в пресс-службе регионального полицейского главка.

За высокий профессионализм, проявленный при выполнении служебного долга, начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков принял решение поощрить магнитогорского полицейского.