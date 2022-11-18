Магнитогорец убил супругу и пытался зарезать маленького сына

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан мужчина, который убил супругу и пытался зарезать собственного сына. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в квартире одного из домов 17 ноября. Мужчина, который был пьян, поссорился с супругой

«В ходе конфликта подозреваемый нанес супруге ножевые ранения, ставшие причиной ее смерти. Также мужчина нанес ножевые ранения трехмесячному сыну. Ребенку медиками оказана неотложная помощь, состояние его здоровья оценивается как стабильное», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

После совершения преступления мужчина нанес ножевые ранения себе. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Следователи СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.