Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков совместно с Уполномоченным по правам человека на Южном Урале Юлией Сударенко и председателем региональной ОНК Василием Катанэ в ходе инспектирования центра временного содержания иностранных граждан регионального полицейского главка.

В ходе инспектирования генерал-лейтенант полиции вместе с гостями проверил соблюдение полицейскими требований законодательства при помещении иностранных граждан в учреждение, условия их пребывания, осмотрел комнаты для содержания и лично побеседовал с иностранцами.

Как рассказал начальник Центра полковник полиции Дмитрий Жаров, в ЦВСИГ Главка находятся 90 иностранцев, большая часть которых ожидает выдворения.

В ходе визита Михаил Скоков, Юлия Сударенко и Василий Катанэ пообщались с иностранными гражданами, находящимися в Центре временного содержания. Большая часть содержащихся в Центре иностранцев нарушили правила пребывания на территории Российской Федерации, в основном связанные со сроками. Так, один из помещенных граждан сообщил, что не в полной мере понимал, как регулируется его пребывание. Приехав к дочери, чтобы помочь с внуками, он по истечению 90 суток выехал и вновь въехал в страну через несколько дней, нарушив тем самым установленные законом сроки. Несколько иностранных граждан сообщили, что ими были нарушены сроки пребывания, в суде их материалы рассмотрены. При этом иностранцы выразили желание выехать из страны самостоятельно. Компетентные сотрудники разъяснили им о возможности такого выезда только после вступления решения суда в законную силу.

Находящаяся в Центре вместе с тремя детьми гражданка Таджикистана рассказала начальнику областного главка и правозащитникам, что у нее возникли трудности с продлением срока пребывания в связи с изменением оформления детских документов на ее родине.

Выслушав каждого, главный полицейский области, подчеркнул, что главным для гостей России должно быть знание законодательства страны пребывания и соблюдение всех предписанных на территории государства правил. Михаил Скоков отметил, что многие иностранцы не в полной мере информированы об особенностях законодательства, сотрудникам полиции необходимо с пониманием относится к каждой ситуации, детально вникать во все обстоятельства, и поручил руководству Управления по вопросам миграции активнее проводить разъяснительную работу, а также разработать материалы, где в наглядной и доступной форме изложены все нормы закона.

В завершение встречи Главный полицейский Южного Урала и общественники обсудили различные вопросы пребывания иностранных граждан в Центре, в том числе организацию питания и досуга помещенных, отметив, что внимательное и чуткое отношение к каждому человеку должно оставаться приоритетом в работе полиции, как и обеспечение законных прав каждого гражданина, находящегося на территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что работа по проверке иностранных граждан в регионе является одним из приоритетных направлений работы полиции. Регулярно полицейскими проводятся массированные проверки мест массового пребывания мигрантов, в том числе осуществляющих трудовую деятельность на территории Южного Урала – рынки, склады, территории промышленного сектора, овощные базы, аграрные зоны, где расположены тепличные хозяйства. За 9 месяцев 2023 года с территории области выдворено за нарушения законодательства 1150 человек.