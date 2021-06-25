Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города

Власти и руководители ЖКХ Локомотивного городского округа (Челябинская область) не понимают, как осуществлять водоснабжение города. К такому выводу пришел министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе, приезжавший накануне в город по поручению губернатора. К тому же в городе не скрываясь похищают муниципальное имущество и властям до этого нет дела. Город ждут серьезные проверки.

Напомним, в поселке за последние 10 дней произошло несколько порывов на магистральном водоводе. Губернатор направил в муниципалитет, чтобы он на месте разобрался в проблеме.

По итогам визита в поселение глава минстроя сделал вывод: «Никто не занимается эксплуатацией и не понимает, как осуществлять водоснабжение города. На насосной станции отсутствуют должностные инструкции, технологические схемы, режимные карты, все, что должно быть на рабочем месте у оператора. Никакими документами не утвержден показатель давления в системе водоснабжения».

Юлий Элбакидзе рассказал, что перед приездом в Локомотивный он заезжал в поселок Гражданский, где находится скважина. «В скважинах дебит воды хороший, проблем с насосным оборудованием на скважинах нет», - констатировал министр.

Для оперативного устранения аварийной ситуации в Локомотивном городском округе дополнительно была привлечена специализированная бригада из города Карталы.

Министр накануне пообещал, что в течение суток будет восстановлено стабильное водоснабжение Локомотивного. «Как только нормализуется запас воды в емкостях, вода начнет поступать и на котельную, и будет вода в квартирах холодная и горячая»», отметил глава минстроя.

А пока в течение пятницы, 25 июня, жители будут получать воду только по графику.

В учреждения округа вода будет поступать с шести до восьми, с 12 до 14 и с 19 до 21 час. Население будет с водой с эти же временные промежутки, сообщает городская администрация.

Юлий Элбакидзе заявил, что проблема в Локомотивном появилась месяц назад, когда 29 мая произошло резкое падение поступления воды в резервуары. К такому выводу министр пришел, посмотрев единственный журнал в насосной.

«29 мая произошло резкое падение поступления воды в резервуары - на две тысячи кубов она снизилась - после чего необходимо уже было администрации, в первую очередь, конечно, муниципальному предприятию, провести мероприятия по изучению причины, из-за чего ухудшилось поступление воды в эти ёмкости. То есть эта работа в принципе не проводилась», - констатировал министр.

Сотрудники ежедневно просто замеряли уровень запаса вода, а когда он достиг критической отметки (когда уже насосы не могут воду брать из ёмкости ее перекачивать в город), только тогда уже начали активно заниматься проблемой. Это произошло всего три дня назад. «Три дня они проблемы пытаются устранить. Также выяснился ряд технических проблем, которые мы с директором муниципального предприятия, с главой города обсудили. Наметили планы по восстановлению», – пояснил министр.

Ранее Алексей Текслер поручал главам до 11 июня 2021 года провести обследование всех объектов водоснабжения и принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению жителей водой.

Как отметил Юлий Элбакидзе, в Локомотивном городском округе поручение губернатора не выполнили. Не была проведена ревизия оборудования, документации и инфраструктуры. «Глава до настоящего времени на объектах водоснабжения не появлялся, это он сам подтвердил. Руководитель муниципального предприятия ситуацией частично владеет, – обозначил руководитель областного минстроя. - По данному факту будет проведена проверка».

Напомним, с 14 по 18 июня на магистральном водоводе города было обнаружено три порыва, которые привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. Аварии устранили, но с 20 по 21 июня выявлено еще два порыва водовода, их ликвидировали в ночь на 22 июня. Специалисты прогнозировали, что для выхода на штатный режим водоснабжения потребуется от двух до четырех суток. Но им этого не удалось сделать. В среду, 23 июня, снова произошла аварийная ситуация, два порыва были устранены в этот же день. Осуществлялся подвоз питьевой и технической воды. Сейчас идет набор необходимого объема воды и заполнение системы водоснабжения.