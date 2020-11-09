Минздрав и волонтёры устроили субботник в новой инфекционной больнице Челябинска
В новом инфекционном корпусе областной клинической больницы №3 в Малой Сосновке (Челябинская область) в минувшую субботу, 7 ноября, прошёл масштабный субботник. В нем приняли участие около 65 сотрудников регионального минздрава, 60 сотрудников медицинских учреждений, часть их них будущие работники инфекционного корпуса и около 50 человек – студенты Южно- Уральского государственного медицинского университета. На субботнике побывала и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».
У каждого участника этого масштабного субботника была своя мотивация поучаствовать в данном мероприятии. Конечно, основная мотивация – помочь подготовить новое отделение к приему пациентов, но и, конечно, посмотреть на корпус, который был возведён в рекордные сроки - за три месяца.
В субботнике участвовали, как студенты первых-вторых курсов, так и шестикурсники. Причём некоторые волонтёры приехали сюда после дежурства на станции скорой помощи, где они работают в качестве медсестёр и медбратьев.
Студенты шестого курса медицинского университета Валерия Поздеева и Никита Уколов из инициативной группы «Волонтёры медики» рассказали о своих впечатлениях от новой больницы:
«Я здесь впервые и очень впечатлён, как за несколько месяцев в поле пустом появилась такая крупная больница, она очень красива и, на мой взгляд, очень технологична», – поделился своим мнением Никита.
«Когда я мою эти панели, я вспоминаю занятия на кафедре гигиены. Там нам говорили: «Стены и пол в больнице должны быть моющимися». И тут они прекрасно моются, так что даже такие мелочи здесь продуманы», – добавляет Валерия.
Оба студента высказали желание работать в таком учреждении, если только будет транспорт, который поможет добираться сюда.
Сотрудники медицинских учреждений тоже заинтересованно присматривались к новой больнице. Многие хотели бы работать здесь, но начальство сегодня держится за каждого медика, поэтому информация о переводе некоторых сотрудников в новую «инфекционку» пока что держится в секрете. К примеру, Валентина Горшкова работала на областной станции переливания крови в реанимации, на новом месте работы она также будет работать в реанимационном отделении. Она надеется, что вскоре проблемы, которые есть у новой больницы, будут решены:
«Я добиралась сюда на личном автомобиле, пока что тут проблемы с парковкой, но эта проблема уже решается. Надеюсь, в будущем будет парковка для сотрудников, потому что всё равно все из разных мест будем добираться, - говорит она.
«Я сама уже переболела COVID‑19, лежала в больнице, видела, как врачи пластаются, сколько пациентов, поэтому у меня возникло вполне человеческое желание помочь приготовить новую «инфекционку» к приему первых пациентов», – рассказала о своих побудительных мотивах для участия в субботнике одна из сотрудниц минздрава, не называя своего имени.
«Мы ждём открытия инфекционного стационара третьей больницы и организуем работу так, чтобы оказание медицинской помощи населению было на должном уровне», – заверила журналистов начальник кадрового и правового управления регионального минздрава Ольга Пилипенко.
Наравне со всеми в субботнике участвовал и министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.
«Мы здесь моем полы и стены, доставляем сюда оборудование, готовим больницу для того, чтобы её запустить в назначенное время», - сказал министр. Он рассказал о новом оборудовании, приобретённом для больницы. По его словам, реанимационный блок уже полностью готов к приему больных.
В реанимационном отделении построена отдельная вентиляция. Поставлены консоли, чтобы подключать к ним кислород, воздух, вакуум, реанимационные кровати, аппараты ИВЛ, аппарат, который фиксирует все жизненно важные функции пациента. Будут привезены ещё инфузионные стойки, насосы.
Также в реанимационном отделении можно в стене сделано небольшое окошечко, там будет пост, стало быть, пациенты, которые находятся в реанимационной палате, будут всё время на виду у медиков.
Субботний десант ударно потрудился на новом инфекционном отделении. На этой неделе, 12 ноября, оно уже будет принимать первых пациентов.
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