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Минздрав разъяснил меры ответственности для нарушителей режима самоизоляции

Общество
Сегодня, 13:28
Автор: 
Любовь Юрина

Министерство здравоохранения Российской Федерации разъяснило, какие меры ответственности могут быть применены к возвратившимся из эпиднеблагополучных стран россиян, которые отказались от самоизоляции.

 

Согласно части первой статьи 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Кроме того, виновного могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ему также может грозить обязательные работы на срок до 360 часов, а также исправительные работы или ограничением свободы на срок до одного года.

Если безответственное поведение заболевшего коронавирусом привело к заражению, а затем смерти другого человека, то в этом случае предусмотрено наказание в виде обязательны работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок от шести месяцев до двух лет, принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, граждане в обязательном порядке отправляются на карантин после возвращения из страны, которая обозначена в постановлении Роспотребнадзора: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Германия, Испания, Франция, а также Швейцария, Великобритания, Норвегия, США. Человеку выписывается больничный на две недели.

Для граждан, которые посещали другие страны, в которых зарегистрированы случаи коронавируса (уже более 130 стран), также действует режим самоизоляции, но больничный в этом случае не оплачивается.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня в мире подтвержден 170 тысяч 281 случай коронавирусной инфекции, в том числе 89 тысяч 204 случая зафиксировано в 132 странах мира, остальные – в Китае.

Пока в Челябинской области ни одного случая коронавируса не подтверждено. Накануне был зарегистрирован первый случай в УрФО – в Тюменской области. Сегодня, по данным СМИ, которые пока не подтверждены официально, один случай заболевания выявлен в Екатеринбурге. Установлен один случай и в соседнем Пермском крае.

Автор: 
Любовь Юрина
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