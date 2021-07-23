Минздрав сообщил о поступлении в Челябинской области новой партии «Спутника»

В Челябинскую область поступило 39 тысяч доз вакцины против коронавируса «Гам-Ковид-Вак», известную также как «Спутник V».

В региональном минздраве сообщили, что в ближайшее время начнутся поставки вакцины в медицинские учреждения области.

Южноуральцам напоминают, что записаться на вакцинацию можно через портал государственных услуг, по телефону регистратуры поликлиники и по единому номеру 122.

В выходные дни у жителей региона будет возможность посетить пункты массовой вакцинации в торгово-развлекательных комплексах.

Напомним, в начале этой недели первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила о временном снижении темпов вакцинации от коронавируса в регионе, что было связано с уменьшением объемов поставок на прошлой неделе.

По данным сайта коронавирус74.рф на 23-е июля, в общей сложности на Южный Урал поставлено 605 тысяч 430 доз «Спутника», 416 тысяч 317 человек уже поставили прививки от ковида.

На данном ресурсе сообщается также, что самоизоляция после вакцинации не требуется: вакцина не содержит патогенный для человека вирус, вызывающий ковид, поэтому заболеть и заразить окружающих после прививки невозможно. А вот заразиться после вакцинации от окружающих еще как реально: Ирина Гехт на брифинге 19-го июля назвала цифру в 578 человек (случаи заражения южноуральцев были зарегистрированы как после первой, так и после второй прививки).

Иммунитет вырабатывается, по словам первого заместителя главы региона, лишь на 42-й день после первой прививки, поэтому после вакцинации необходимо соблюдать все меры профилактики, в том числе носить маску и не забывать о социальной дистанции.

Отметим, существует ряд противопоказаний к вакцинации, среди них – гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащие аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18-ти лет.

Вакцинацию можно проводить не ранее чем через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

При подготовке к вакцинации тест на антитела делать необязательно, однако если человек знает, что у него есть антитела, вакцинация ему не показана - сопротивляемость к инфекции уже выработана (обычно такое случается после перенесенной болезни).

Делать ПЦР на наличие коронавируса необходимо при наличии симптомов или контактов с зараженными в течение последних 14-ти дней.