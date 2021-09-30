ММК поделился опытом внедрения «Индустрии 4.0» с другими лидерами цифровизации

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30.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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ПАО «ММК» (Челябинская область) развивает управление данными.

О деятельности Магнитогорского металлургического комбината в части создания системы управления данными и развития корпоративного хранилища «больших данных» (Big Data), что является важным направлением цифровизации предприятия, рассказал начальник офиса управления данными ООО «ММК-Информсервис» Дмитрий Ганаев, выступив на Mars Wrigley Digital Marathon.

С 2019 года Группа ММК реализует масштабную Стратегическую инициативу «Индустрия 4.0» («Стратегия 2025»), направленную на цифровизацию производственных и бизнес-процессов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и его дочерних компаний.

Цифровизация – один из ключевых инструментов достижения стратегических целей Группы, она охватывает все производственные переделы. В настоящее время в портфель цифровизации ММК входит более чем 100 перспективных проектов, а также ряд цифровых инициатив.

Рассказывая о «Стратегии 2025», Дмитрий Ганаев перечислил основные шаги, которые специалисты «ММК-Информсервис» вместе с сотрудниками профильных подразделений предпринимают для обеспечения развития информационных технологий ММК.

Во-первых, это развитие базовых решений: формирование инфраструктуры источников данных, развитие и унификация систем управления производством (MES-системы), применение технологии промышленного интернета вещей для сбора расширенной информации. Далее на этой базе строятся системы автоматического планирования, расширенной аналитики, математического моделирования процессов, системы управления ресурсами предприятия (ERP).

Следующие шаги – объединение всех имеющихся решений в единую цифровую экосистему, развитие и поддержка сформированной ИТ-инфраструктуры. Развитие функции управления данными – особенно важный этап в процессе, где ежедневно формируются и анализируются огромные массивы информации.

Создание корпоративного хранилища данных (КХД) с функцией управления данными позволит ММК решить эту задачу. Благодаря внедрению КХД аналитики компании смогут оперативно получать информацию о жизненном цикле и параметрах производства. Кроме того, КХД станет единым источником для разработки аналитических отчетов, что позволит снизить нагрузки на сервера автоматизированных систем управления технологическим процессом и базы данных MES-систем.

«Цели этого проекта – обеспечить потребителей, то есть бизнес-пользователей, аналитиков, ИТ-специалистов Группы ММК качественными данными в нужное время, помочь взаимодействию бизнес-пользователей и ИТ-специалистов, повысить качество данных и их доступность», – отметил Дмитрий Ганаев.

СПРАВКА

Mars Wrigley Digital Marathon – мероприятие, проведенное корпорацией Mars Wrigley для всех российских сотрудников (более 1000 человек) с целью обмена опытом и демонстрации достижений в области цифровизации и управления данными.

Помимо ММК, в марафоне приняли участие представители Sber X (дирекция «Сбербанка»), Mail.ru Group, McKinsey & Company, Inbev, Unilever, Consultancy Group и других крупных компаний.

 

ММК
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30.09.2021

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30.09.2021

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Самые активные пользователи «Пушкинской карты» получат призы от Исторического музея

28.09.2021 11:38

Юбилейный концерт, премьеры и ребрендинг: Челябинский театр драмы окунулся в перемены

28.09.2021 11:37

Главный кардиохирург России Лео Бокерия призывает южноуральцев ходить и побеждать

28.09.2021 11:34

В Троицком районе ликвидирован мини-завод по производству мефедрона

28.09.2021 11:09

Водителей просят воздержаться от поездок на юг Челябинской области

28.09.2021 10:29

Житель Златоуста, обматеривший госинспектора национального парка, оштрафован

28.09.2021 10:16

Сразу четыре специалиста устроились в Брединскую районную больницу

28.09.2021 10:15

Во все жилые дома и социальные объекты Курчатовского района Челябинска подано отопление

28.09.2021 09:32

Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных

27.09.2021 23:09

Во вторник в Челябинской области – мокрый снег, заморозки, штормовой ветер

27.09.2021 22:45

В Челябинской области пока не обеспечено теплом 1% учреждений соцсферы и 0,5% жилья

27.09.2021 22:04

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь

27.09.2021 19:47

В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 907 классов, по ковиду - 16

27.09.2021 18:02

Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного

27.09.2021 17:39

Дома в историческом квартале Магнитогорска ждут капитального ремонта

27.09.2021 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября

27.09.2021 17:18

ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов