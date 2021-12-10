ММК получил награду мирового лидера на рынке RPA-решений

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) награжден мировым лидером на рынке RPA-решений.

Компания UiPath вручила ПАО «ММК» в лице главного специалиста по ИТ Вадима Феоктистова и ЦТР «Некст» в лице директора Михаила Верисова награду за вклад в развитие рынка RPA в России и СНГ. Об этом сегодня, десятого декабря, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Вадим Феоктистов отметил, что программная роботизация является частью масштабной стратегии цифровизации, реализуемой на Магнитогорском металлургическом комбинате.

«Цифровые инициативы компании носят прикладной характер и соответствуют основным технологическим трендам, затрагивая такие направления, как аналитика данных, цифровые двойники, интернет вещей и многое другое. Одним из ключевых драйверов развития Индустрии 4.0, безусловно, является роботизация RPA. В рамках реализации стратегии цифровизации ПАО «ММК» накопило богатый опыт, подтвержденный большим количеством успешно выполненных проектов по роботизации RPA. Сегодня эта экспертиза позволяет нам быстро и эффективно выполнять проекты любой сложности», – подчеркнул Вадим Феоктистов.

Михаил Верисов добавил, что в настоящее время технология RPA стремительно набирает популярность и становится востребованной в различных отраслях бизнеса.

«Вместе с тем, разработка и внедрение такой технологии требует высокого уровня компетенций от поставщиков услуг RPA. Награда, полученная от компании UiPath, – ведущего разработчика программного обеспечения для автоматизации роботизированных процессов, подтверждает лидерство и высокий уровень экспертизы ЦТР «Некст» в реализации проектов по роботизации RPA любого масштаба и сложности», - сказал Михаил Верисов.

Директор по продажам компании UiPath Артем Виноградов рассказал, что сейчас рынок RPA находится в стадии активного роста, появляются новые игроки, и заказчикам становится сложнее выбрать надежного поставщика услуг RPA.

«В этой связи мы рады подтвердить компетенции и экспертизу ЦТР «Некст». Уверены, что накопленный опыт поможет коллегам в их сложном пути по масштабированию технологии RPA на рынке России и стран СНГ и ЦТР «Некст» продолжит расширять географию проектной деятельности», –отметил Артем Виноградов.