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ММК приглашает на виртуальную экскурсию по первой площади Магнитки

Фото: 
ММК
Общество
Сегодня, 17:16

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) реализовал пилотный проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК», приуроченный к профессиональному празднику работников предприятия - Дню металлурга.

Вниманию всех желающих комбинат представляет первую видео-экскурсию из цикла «ММК-Тур», посвящённую первой площади Магнитогорска - Комсомольской, на которой расположены здание центрального офиса ММК (заводоуправление комбината) и первая проходная.

Из этого виртуального путешествия можно узнать, что проектировал Комсомольскую площадь архитектор автор здания Московского государственного университета на Воробьевых горах Сергей Чернышев, что отсюда в годы войны провожали солдат на фронт и здесь же в 1945-м году проходил парад Победы и что за свою 90-летнюю историю на площади были установлены три разных памятника, сменившие друг друга. 

Об этом и многом другом - в первой виртуальной экскурсии, которая доступна на официальном корпоративном сайте ПАО «ММК».

Являясь одним из лидеров промышленного туризма в России, ММК развивает это направление с 2018 года, когда было организовано несколько увлекательных экскурсионных маршрутов по промплощадке металлургического гиганта, рассчитанных как на взрослых, так и на детей. 

История легендарной Магнитки, яркие впечатления от мощи и масштаба производственных процессов, красота раскаленного металла, технологические инновации сегодняшнего дня, высокий уровень организации экскурсий с соблюдением всех требований техники безопасности, масса познавательной информации - всё это неизменно привлекает внимание экскурсантов всех поколений. 

За неполных полтора года реализации проекта территорию ММК с экскурсиями посетили более десяти тысяч человек.

 

 

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