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Новая стратегия цифровизации

ММК продолжает развивать информационные технологии

Фото: 
ММК
Общество
Сегодня, 16:10

ПАО «ММК» (Челябинская область) утвердило новую стратегию развития информационных технологий.

Новая стратегия, разработанная Магнитогорским металлургическим комбинатом совместно с ООО «Делойт Консалтинг», охватывает период до 2025 года.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, потребность в актуализации стратегии ИТ возникла после принятия в 2019 году новой стратегии цифровизации компании, поскольку все без исключения проекты цифровизации ММК содержат в себе ИТ-составляющую.

Стратегия ИТ ПАО «ММК» -2025 включает реализацию 27 стратегических инициатив, в их числе:

• Унификация платформ и решений базовой автоматизации;

• Применение облачных решений для релевантных классов систем;

• Унификация платформы MES-систем для автоматизации производства;

• Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры в соответствии с растущими требованиями ИТ-решений и бизнес-пользователей;

• Повышение катастрофоустойчивости инфраструктуры ИТ;

• Развитие средств информационной безопасности;

• Регулярная актуализация потребностей и координация с Цифровым офисом для поддержки реализации Стратегии цифровизации ММК;

• Адаптация операционной модели управления ИТ под реализацию задач обновленной Стратегии ИТ 2025.

Реализация стратегии позволит ПАО «ММК» достичь требуемого целевого состояния информационных технологий, которое будет соответствовать потребностям бизнеса и требованиям времени.

 

 

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