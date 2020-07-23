ММК продолжает развивать информационные технологии
ПАО «ММК» (Челябинская область) утвердило новую стратегию развития информационных технологий.
Новая стратегия, разработанная Магнитогорским металлургическим комбинатом совместно с ООО «Делойт Консалтинг», охватывает период до 2025 года.
Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, потребность в актуализации стратегии ИТ возникла после принятия в 2019 году новой стратегии цифровизации компании, поскольку все без исключения проекты цифровизации ММК содержат в себе ИТ-составляющую.
Стратегия ИТ ПАО «ММК» -2025 включает реализацию 27 стратегических инициатив, в их числе:
• Унификация платформ и решений базовой автоматизации;
• Применение облачных решений для релевантных классов систем;
• Унификация платформы MES-систем для автоматизации производства;
• Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры в соответствии с растущими требованиями ИТ-решений и бизнес-пользователей;
• Повышение катастрофоустойчивости инфраструктуры ИТ;
• Развитие средств информационной безопасности;
• Регулярная актуализация потребностей и координация с Цифровым офисом для поддержки реализации Стратегии цифровизации ММК;
• Адаптация операционной модели управления ИТ под реализацию задач обновленной Стратегии ИТ 2025.
Реализация стратегии позволит ПАО «ММК» достичь требуемого целевого состояния информационных технологий, которое будет соответствовать потребностям бизнеса и требованиям времени.
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