ММК снижает негативное влияние производства на атмосферный воздух в Магнитогорске

ПАО «ММК» (Челябинская область) с 2017-го года в два с половиной раза снизил комплексный индекс загрязнения (КИЗА) атмосферы Магнитогорска.

Об этом сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, выступая на круглом столе «Разговор начистоту: вся правда о выбросах в атмосферу», состоявшемся в рамках деловой программы форума «Сообщество» Общественной палаты РФ.

В 2015-м году Магнитогорским металлургическим комбинатом принят план стратегического развития до 2025-го года, одной из ключевых целей которого является кардинальное снижение влияния на атмосферный воздух. КИЗА в Магнитке уже снижен в два с половиной раза. В планах предприятиях – уменьшить его до уровня пяти единиц к 2025-му году, что будет соответствовать статусу «Чистый город».

«Реализация комплексного плана мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», участником которого мы являемся, позволит к 2024-му году снизить совокупные выбросы загрязняющих веществ по городу Магнитогорску относительно 2017 года на 48 тысяч тонн, или на 23 процента», – отметил Григорий Щуров.

По его словам, яркими примерами экологических инвестиций ПАО «ММК» являются строительство современной аглофабрики №5, соответствующей лучшим мировым технологиям, запуск которой позволил вывести из эксплуатации морально устаревшую аглофабрику №4 и существенно сократить воздействие на окружающую среду.

В числе других значимых реализованных природоохранных проектов ММК последнего времени – строительство аспирационных систем литейных дворов и подбункерных помещений на шести доменных печах, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата и сероулавливающих установок в аглоцехе.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», на сегодняшний день в активной фазе реализации находится строительство газоочистных установок в кислородно- конвертерном и электросталеплавильном цехах и новой коксовой батареи №12. Кроме того, планируется строительство новой доменной печи №11.

Реализация вышеперечисленных проектов позволит вывести из работы морально и физически устаревшие агрегаты: пять коксовых батарей и три доменные печи.

Для эффективного управления качеством атмосферного воздуха ММК уделяет большое внимание развитию системы мониторинга, оснащая автоматизированными измерительными системами источники выбросов, используя современные методы измерений и прогнозирования в режиме реального времени.

Кроме того, ММК полностью поддерживает глобальные усилия по предотвращению климатических изменений и внедряет практики по снижению выбросов парниковых газов.

Цель Магнитогорского металлургического комбината - к 2025-му году снизить удельные выбросы парниковых газов до уровня 1,8 тонны CO₂ эквивалента на тонну стали.