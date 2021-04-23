«Мне высрать вашу флюорографию?» – ответили пациентке в одной из поликлиник Челябинска

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась местная жительница, которая возмутилась хамством медиков поликлиники №2 Ленинского района Челябинска. Одна из врачей решила «высрать» флюорографию, а вторая перешла почти на тюремный жаргон.

Местная жительница, которая попросила не называть ее фамилию, рассказала, что пришла в поликлинику, чтобы взять копию флюорографии для операции.

«Я зашла в кабинет и попросила выдать мне дубликат. Девушка, которая сидела в рентгенкабинете, не смогла найти оригинал и стала кричать: «Мне высрать, что ли, ее?». Я у нее спросила, что вас так в медицинском учили с пациентами разговаривать? Она ответила, что да», - сообщила собеседница агентства.

Как рассказывает женщина, после этого она поднялась в кабинет к окулисту, чтобы взять направление на анализы к операции и снова столкнулась с хамством.

«Я почти час сидела, ждала, когда мне просто выпишут направления на сдачу крови и мочи. Через час я заглянула в кабинет. Там встала врач-бабушка и сказала: «Эй, ты, дверь закрой и уберись отсюда. Я тут решаю, кто может заходить в кабинет ко мне», - добавила собеседница агентства.

Заместитель главного врача по поликлинике, врач-терапевт высшей категории Анна Авладеева пообещала разобраться в ситуации. А между тем обиженная пациентка написала жалобу на медиков в горздрав Челябинска.