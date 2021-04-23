23.04.2021
Ватерпольная «Уралочка» вступает в борьбу за медали чемпионата России
23.04.2021
Финансирование мероприятий по восстановлению Челябинского и Каштакского боров может быть увеличено
23.04.2021
На Южном Урале завели дело на «районного надзирателя» секты
23.04.2021
В Челябинской области расширяется география и число число пунктов вакцинации от ковида
23.04.2021
«Георгиевская ленточка»: на улицы Челябинской области снова выйдут волонтеры Победы
23.04.2021
Алексей Текслер обсудил с Олегом Бочкаревым вопросы развития предприятий ОПК
«Мне высрать вашу флюорографию?» – ответили пациентке в одной из поликлиник Челябинска
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021