Многодетная семья из поселка Роза снова столкнулась со слепотой и странной забывчивостью власти

Многодетная мама из поселка Роза (Коркино, Челябинская область) в третий (!) раз за неполные два года обратилась к агентству «Урал-пресс-информ» за помощью в решении все той же проблемы: дорогу к их дому по улице Джамбула, 1-А в наступившем году не чистили еще ни разу, тогда как снега выпало изрядно.

Несмотря на то, что путь к жилищу семьи с четырьмя детьми давно превратился в один большой и совершенно не проходимый сугроб, техника сюда не доходит. Власти о проблеме знают – Гордеевы регулярно звонят в местную администрацию, просят о помощи, им обещают принять меры, но дальше обещаний дело не продвигается. Как хочешь, так и живи.

Так и живут. Родные братья многодетной Екатерины приходят к ней домой, берут флягу, чтобы набрать воды из колодца. И туда, и обратно флягу несут на руках, а не везут на санках, как могли бы, если бы тропинка не была такой узкой – по ней одному человеку с трудом пройти можно.

Чтобы отвезти детей в больницу, как это было буквально сегодня, девятого февраля (в сильный мороз, когда отменены занятия в младших классах), Екатерина вместе с двумя малышами пяти и семи лет около двухсот метров брела по тропинке к главной улице. Только там семья смогла сесть в такси. Обратно – таким же макаром.

Днем раньше – точно такое же малоприятное и вредное ожидание такси на морозе: Екатерина ездила в гости к брату. Увы, но ей, жительнице дома №1-А по улице Джамбула, о такой роскоши, как такси у ворот, приходится лишь мечтать. Это для нас, городских, все проще простого – вышел из подъезда, сел в теплую машину и поехал. А ей – нужно плестись по узкой тропке и на холоде ждать, когда карета будет подана.

Интересно, что неподалеку от Екатерины живет депутат, имя его она не вспомнила. Дом большой, добротный, его семье Гордеевых хорошо видно. За домом народного избранника есть пустое пространство, без жилых домов, там только огороды в окружении заборов. Парадокс, но даже сие пустое пространство чистит грейдер. Вероятно, депутат ездит через эту самую площадку. Так ему быстрее и удобнее (это переулок Изотова).

«Переулок Изотова почищен, улица Джамбула почищена, а к моему дому, как обычно, не едут, хотя все прекрасно знают, что тут живет четверо детей. Я все жду, надеюсь, однако реакции до сих пор нет. Понимаете, даже таксисты, которые нас возят, в шоке от ситуации. А власть о нас не думает. Такое ощущение, что нас не существует. Вся улица Джамбула – есть, а нас словно ни для кого нет», - поделилась Екатерина.

Она вспомнила, как после поднятой в 2019-м году шумихи переменились местные власти. Чуть снежок выпадет – сразу трактор тут как тут, вычищает. А сейчас, когда все улеглось, забылось, власть снова ослепла и оглохла. Еще и память, видимо, подводит – обещания даются, но не выполняются.

«Получается, пока журналистам не дозвонишься, никто не придет на помощь, не почистит дорогу. Как еще достучаться до наших чиновников, я не понимаю!» - посетовала многодетная мама.

Екатерина рассказала также, что рядом с ее домом поставили мусорные баки. Братья отодвинули их подальше – по очень понятным причинам. Так сейчас дорогу, которая теперь ведет к контейнерам, стали чистить (раньше эту тропинку не чистили никогда) – видимо, чтобы мусоровоз смог подъехать. А дом, в котором живет (и все прекрасно об этом знают) семья с четырьмя детьми и который находится всего в ста метрах от баков, словно невидимка. Он вроде есть, но его почему-то не видят. О нем почему-то не помнят. Удивительная забывчивость, тем более что поселок Роза ведь не город-миллионник…

Напомним, в марте 2019-го года к дому Екатерины Гордеевой не могла проехать скорая (три дня!) – машина медиков просто застревала на дороге. А ведь тогда у трехлетнего мальчика был сильный жар, и родителям приходилось выносить его на улицу и нести на руках не меньше 800 метров – к месту, до которого автомобиль скорой медицинской помощи все же мог доехать.

После того, как агентство «Урал-пресс-информ» пообщалось с местной властью, она дала обещание исправить ситуацию в кратчайшие сроки. И действительно – на проблемную улицу (дом Гордеевых стоит на отшибе) на своем погрузчике выехал частный предприниматель Андрей Бородин. Правда, работу он выполнил за свой счет - как оказалось, договора с розинской администрацией на тот момент у него не было (и не по вине Бородина).

Наступил декабрь 2019-го, и многодетная мама стала бояться (и основания у на то у нее были самые что ни на есть реальные) того же самого - того, что скорая помощь не сможет прийти на помощь к ее детям, когда понадобится, ведь дорога к дому Гордеевых, словно заколдованная: техника ее не чистит. Выпал снег, замело тропинку, а никто и не вспомнит, что тут живут люди.

Той зимой Екатерина даже просила своего знакомого на большой машине прокатать дорогу перед домом - за деньги. Так сильно боялась, что в случае чего помощь не дойдет до ее детей.