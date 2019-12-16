Многодетная жительница Розы снова боится, что скорая не приедет к ее детям

Многодетная мама из поселка Роза (Коркинский район, Челябинская область) снова, как и весной этого года, боится, что скорая помощь не приедет на помощь к ее детям, когда понадобится, - дорога к их дому, словно заколдованная: техника не чистит. Выпал снег, замело тропинку - и никто не вспомнит, что тут живут люди.

В марте агентство «Урал-пресс-информ» уже писало о том, как машина скорой медицинской помощи три дня не могла добраться до дома №1-А по улице Джамбула - застревала на дороге, которую не чистили, наверное, ни разу за прошлую зиму.

Пришла новая зима – и ситуация повторяется. Утром минувшей пятницы, 13-го декабря, выпал снег, часть улицы Джамбула почистили, но участок, что ведет к частному дому многодетной семьи, остался нетронутым - по НЕдоброй традиции. Тем временем, двое из четырех детей Екатерины - младшие (мальчики четырех и шести лет) - как раз заболели. На этот раз скорая до места назначения добралась, но обратно выехала с большим трудом. Жительница Розы боится, что, когда снега навалит как следует, и вовсе не доберется.

«Попросила своего знакомого на большой машине прокатать дорогу перед нашим домом. Заплатила деньги. Боюсь, что снова понадобится врач, но не доедет, застрянет», - рассказывает Екатерина.

Поговорить бы о наболевшем с главой Розинского городского поселения Андреем Власовым, так многодетная мама предпринимала уже три попытки застать его на месте (в часы приема), но чиновник все время отсутствует. То у главы Коркинского муниципального района Натальи Лощининой, то еще где.

Сейчас маленьким обитателям дома на Джамбула немного получше. Температуры у ребят уже нет, а вот кашель остался, болит горло, не проходит насморк. И маму заразили - рассказывая о снежной проблеме, Екатерина надсадно кашляла.

Эта розинская семья и раньше страдала из-за занесенной снегом дороги. Нынешней весной, когда снег начал таять, лучше не стало: получившаяся каша была готова затянуть транспорт, как болотная трясина. В середине марта частный предприниматель Андрей Бородин выехал на проблемную улицу Джамбула на собственном погрузчике. Дорогу он почистил за свой счет - как оказалось, договора с розинской администрацией на тот момент у него не было.

Екатерина стучалась во все двери, обращалась в прокуратуру, поделилась проблемой со СМИ. Настойчивость жительницы поселка Роза принесла плоды: дорогу к ее дому стали-таки чистить. Пришла новая зима, а с ней вернулся и страх, что будет, как прежде. И помощь, когда она окажется нужна, вовремя не подоспеет.

«Младший сын, которому четыре годика, мучается одышкой. Вот и сейчас ему тяжело дышится. Когда дымит Коркинский разрез, он задыхается. Простая прогулка может закончиться приступом. В прошлом году на два дня угодили в реанимацию», - рассказала Екатерина.

По ее словам, в областной больнице, куда их с малышом направили на обследование, астму не диагностировали. Сказали, что бронхит, и посоветовали менять климат.

Так и живут многострадальные розинцы: дороги не чищены, легкие наполнены гарью - спасибо Коркинскому угольному разрезу, который все горит и горит. Вот и сегодня, 16-го декабря, министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев по указанию главы региона экстренно выехал в Коркино - лично посмотреть, что происходит в самой большой яме нашего континента (в выходные ряд населенных пунктов Южного Урала накрыла вонь, жители Челябинска и соседних территорий массово жаловались на плохое самочувствие).