Многодетные семьи сохранят право на земельные участки до достижения детьми 23 лет

Многодетные семьи Челябинской области будут сохранять за собой право на получение бесплатных земельных участков до достижения их детьми 23-летнего возраста.

Соответствующие изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» одобрили депутаты Законодательного Собрания.

Проект закона внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и предусматривает сохранение за многодетными семьями, состоящими на учете, права на получение земельных участков в собственность бесплатно, при достижении детьми предельного возраста, установленного действующим законом.

Напомним, в Челябинской области с 2011 года реализуется закон, согласно которому многодетным семьям предоставляется в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном участке на территории региона.

Ранее в соответствии с законом семьи, дети в которых достигли возраста 18 лет и не продолжили обучение по очной форме либо достигли возраста 23 лет, лишались права на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Настоящий законопроект разработан в целях сохранения за многодетными семьями, состоящими на учете, права на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, при достижении детьми предельного возраста, установленного законом.

На сегодняшний день в очереди на получение земельных участков стоит более 2,5 тысячи многодетных семей.

Новая норма закона позволит большему количеству семей реализовать свое право на получение земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства.

Законопроект вступает в силу с момента опубликования.

Напомним, в 2021 году депутаты приняли закон о сохранении ежемесячных денежных выплат на детей в многодетной семье в случае достижения старшим ребенком совершеннолетия. С этого года выплаты будет осуществляться в течение всего периода обучения ребенка на очном отделении в техникумах или вузах до достижения им 23 лет.

Для сохранения статуса многодетной семьи с первого января 2022 года необходимо представить в управление социальной защиты населения или в МФЦ новое заявление о назначении мер социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты по оплате ЖКХ или ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка). При этом потребуется справка об обучении старшего ребенка в образовательной организации по очной форме обучения.

Планируется, что порядка полутора тысяч семей смогут сохранить статус уже после достижения 18 лет старшими детьми.