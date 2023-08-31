31.08.2023
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
31.08.2023
Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник
31.08.2023
В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома
31.08.2023
Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
31.08.2023
В Челябинске открыли движение троллейбусов через Алое поле
Молодые южноуральцы представили свой регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»
06.06.2023
Школьники Курчатовского района насыщенно проведут лето благодаря «Орлятам России»
24.05.2023
Конкурс «Большая перемена» - старт для больших побед детей и молодежи Курчатовского района
24.04.2023
Дождливая погода нипочем: курчатовцы вышли на всероссийский субботник
20.04.2023
«Лестница успеха» в Курчатовском районе оказалась по-настоящему весенней и творческой
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023