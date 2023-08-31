Молодые южноуральцы представили свой регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»

Десять молодых политиков и управленцев из Челябинской области прошли серьезный отбор и с 15 по 20 августа приняли участие в смене «Служить» всероссийского форума «Территория смыслов» в Солнечногорске (Московская область).

Всего на форум, который проходил на территории Мастерской управления «Сенеж», со всей России приехали 350 человек. В том числе ребята из ЛДНР. Отбор был очень строгий: кандидату необходимо было заполнить большую анкету и доказать, что он обладает всеми навыками и умениями, которые нужны политику, управленцу или госслужащему. Одной из тех, кто прошел отбор и попал на форум, стала замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Челябинска Кристина Никитина.

«Я горжусь тем, что мне представилась возможность представлять Челябинскую область на лучшем форуме в России «Территория смыслов». Для меня это невероятный уровень – в одном месте собрались лучшие государственные и муниципальные служащие всей страны. Нам удалось обменяться опытом, я почерпнула новые идеи для организации мероприятий в своем районе. С удовольствием поеду на «Территорию смыслов» еще, если будет такая возможность», – сказала Кристина Никитина.

Спикерами форума стали омбудсмен Татьяна Москалькова, замглавы управления внутренней политики администрации президента Евгений Грачев, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие известные управленцы и политики. Молодых «служителей» также учили решать актуальные задачи и создавать проекты, которые помогут людям и принесут пользу государству. Уроженец Коркино Данила Мусин представил проект «Zаборы».

«Проект затрагивает тему избыточных заборов, которые стоят на дорогах в наших городах. Проблема действительно актуальная. Это подтвердил и сам министр строительства России Ирек Файзуллин. Проблема заключается в том, что значительная часть заборов не соответствует ГОСТам, не обеспечивает безопасность дорожного движения, но при этом требует постоянных затрат муниципалитета на ремонт, обслуживание и покраску, мешает эффективной уборке снега и портит городскую среду. Проект комплексный и предполагает не только демонтаж избыточных заборов, в чем поможет разрабатываемое приложение, но и замену необходимых заборов на зеленые насаждения», – рассказал Данила Мусин.

Форум «Территория смыслов» проходит ежегодно в Солнечногорске. Если хотите стать участником, следите за новостями в группе форума.