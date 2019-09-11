Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору

Троицкий мост в Челябинске, строящийся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в скором времени обретет четвертую опору. Ее возведение ведется в настоящее время.

Транспортная развязка на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта является самым масштабным объектом дорожного строительства в Челябинске на предстоящие два года. По словам директора по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексея Струговца, возведение нового моста - это первый этап, который планируется реализовать до конца 2019-го года. В строительстве принимают участие 25 рабочих и 15 единиц техники.

В настоящее время возводится четвертая опора моста, готовятся буронабивные сваи для дальнейшего монтажа стоек и возведения пролетного строения. Также происходит монтаж ригеля и отделочные работы. Большое внимание уделяем вынесению инженерных сетей - под мостом проходят коммуникации: газопровод, водопровод, теплотрасса, кабели связи, электрические кабели.

На уже возведенных опорах тоже активно ведутся работы. Рабочие заканчивают непрерывное бетонирование последней опоры на уже построенном участке. Это так называемый выравнивающий слой. После будет уложен еще один слой бетона.

В 2020-м году дорожники приступят к реализации второго этапа строительства. Он заключается в разборке уже существующего моста на Троицком тракте и возведении на его месте нового. К этому времени первую часть развязки планируется сдать в эксплуатацию и перевести движение со старого моста на новый.